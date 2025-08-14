- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
66 (82.50%)
Loss Trade:
14 (17.50%)
Best Trade:
7.87 USD
Worst Trade:
-9.74 USD
Profitto lordo:
132.26 USD (7 369 pips)
Perdita lorda:
-49.45 USD (4 269 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (43.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.08 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
5.98%
Massimo carico di deposito:
96.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
15 (18.75%)
Short Trade:
65 (81.25%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-3.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-30.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.20 USD (4)
Crescita mensile:
58.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.20 USD (29.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.02% (30.20 USD)
Per equità:
30.79% (35.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|48
|EURNZD
|16
|XAUUSD
|12
|DowJones-
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|100
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|5
|DowJones-
|-30
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|5.3K
|EURNZD
|303
|XAUUSD
|516
|DowJones-
|-3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.87 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +43.15 USD
Massima perdita consecutiva: -30.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
141%
0
0
USD
USD
155
USD
USD
7
0%
80
82%
6%
2.67
1.04
USD
USD
31%
1:500