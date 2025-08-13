SegnaliSezioni
Ridho Pradana
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 46%
OrbiTradeSC-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
44 (72.13%)
Loss Trade:
17 (27.87%)
Best Trade:
85.03 USD
Worst Trade:
-255.37 USD
Profitto lordo:
1 123.32 USD (313 879 pips)
Perdita lorda:
-721.67 USD (128 397 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (550.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
550.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
81.21%
Massimo carico di deposito:
45.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
59 (96.72%)
Short Trade:
2 (3.28%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-42.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-447.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-447.71 USD (3)
Crescita mensile:
116.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.19 USD
Massimale:
455.16 USD (49.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.27% (454.86 USD)
Per equità:
60.98% (37.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ORB 54
BTCUSD.ORB 6
GBPJPY.ORB 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ORB 389
BTCUSD.ORB 13
GBPJPY.ORB 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ORB 42K
BTCUSD.ORB 144K
GBPJPY.ORB 118
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.03 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +550.60 USD
Massima perdita consecutiva: -447.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.23 02:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 18:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 13:04
Share of trading days is too low
2025.08.28 11:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
