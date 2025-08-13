- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
44 (72.13%)
Loss Trade:
17 (27.87%)
Best Trade:
85.03 USD
Worst Trade:
-255.37 USD
Profitto lordo:
1 123.32 USD (313 879 pips)
Perdita lorda:
-721.67 USD (128 397 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (550.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
550.60 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
81.21%
Massimo carico di deposito:
45.95%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
59 (96.72%)
Short Trade:
2 (3.28%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
6.58 USD
Profitto medio:
25.53 USD
Perdita media:
-42.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-447.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-447.71 USD (3)
Crescita mensile:
116.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.19 USD
Massimale:
455.16 USD (49.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.27% (454.86 USD)
Per equità:
60.98% (37.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ORB
|54
|BTCUSD.ORB
|6
|GBPJPY.ORB
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ORB
|389
|BTCUSD.ORB
|13
|GBPJPY.ORB
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ORB
|42K
|BTCUSD.ORB
|144K
|GBPJPY.ORB
|118
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +85.03 USD
Worst Trade: -255 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +550.60 USD
Massima perdita consecutiva: -447.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrbiTradeSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
