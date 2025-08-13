SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LGScreative
Antonello Ligios

LGScreative

Antonello Ligios
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 182%
XM.COM-Real 1
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 305
Profit Trade:
5 119 (96.49%)
Loss Trade:
186 (3.51%)
Best Trade:
2.27 EUR
Worst Trade:
-7.44 EUR
Profitto lordo:
629.70 EUR (614 877 pips)
Perdita lorda:
-92.52 EUR (88 883 pips)
Vincite massime consecutive:
480 (55.40 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
55.40 EUR (480)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
67.50%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
9.35
Long Trade:
3 708 (69.90%)
Short Trade:
1 597 (30.10%)
Fattore di profitto:
6.81
Profitto previsto:
0.10 EUR
Profitto medio:
0.12 EUR
Perdita media:
-0.50 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-4.41 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-57.46 EUR (10)
Crescita mensile:
24.16%
Previsione annuale:
293.09%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
57.46 EUR (25.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.81% (57.46 EUR)
Per equità:
16.82% (185.22 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 1076
USDJPYm# 896
EURUSDm# 860
JP225Cash 783
EURJPYm# 413
AUDCADm# 233
USDCHFm# 176
EURGBPm# 164
US500Cash 157
NZDUSDm# 156
AUDNZDm# 142
USDCADm# 116
EURCHFm# 83
CADCHFm# 50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 127
USDJPYm# 63
EURUSDm# 88
JP225Cash 134
EURJPYm# 34
AUDCADm# 18
USDCHFm# 33
EURGBPm# 23
US500Cash 17
NZDUSDm# 13
AUDNZDm# 11
USDCADm# 24
EURCHFm# 12
CADCHFm# 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 137K
USDJPYm# 95K
EURUSDm# 89K
JP225Cash 39K
EURJPYm# 52K
AUDCADm# 15K
USDCHFm# 18K
EURGBPm# 16K
US500Cash 22K
NZDUSDm# 12K
AUDNZDm# 7.4K
USDCADm# 15K
EURCHFm# 6.9K
CADCHFm# 3.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.27 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 480
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +55.40 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.41 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 01:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 21:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 21:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LGScreative
30USD al mese
182%
0
0
USD
1.6K
EUR
14
99%
5 305
96%
100%
6.80
0.10
EUR
18%
1:30
