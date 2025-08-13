SegnaliSezioni
Paul Kenneth Guevarra

NAS100 Scalper

Paul Kenneth Guevarra
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -42%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
8 (34.78%)
Loss Trade:
15 (65.22%)
Best Trade:
1 375.12 CAD
Worst Trade:
-591.89 CAD
Profitto lordo:
4 855.93 CAD (50 478 pips)
Perdita lorda:
-5 310.79 CAD (83 891 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 676.75 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
1 676.75 CAD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
11.45%
Massimo carico di deposito:
118.83%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
13 (56.52%)
Short Trade:
10 (43.48%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-19.78 CAD
Profitto medio:
606.99 CAD
Perdita media:
-354.05 CAD
Massime perdite consecutive:
4 (-699.11 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-1 460.68 CAD (3)
Crescita mensile:
-48.96%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
769.43 CAD
Massimale:
1 733.99 CAD (52.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.61% (1 733.99 CAD)
Per equità:
20.13% (422.48 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -353
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 375.12 CAD
Worst Trade: -592 CAD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 676.75 CAD
Massima perdita consecutiva: -699.11 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
15.00 × 1
FusionMarkets-Live
16.11 × 28
NAS100 Scalper.


This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.


Why did I create this EA?

I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.


Key Features:


-Trades both directions

-Has take profit levels

-Stop Loss

-Trailing Stop



Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 12:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 14:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 14:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.13 16:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
