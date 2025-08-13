- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
NAS100 Scalper.
This EA Signals trades on the lower timeframe. It has tight risk management. Expected win rate is roughly 60-70% with high profitability.
Why did I create this EA?
I created this EA solely for the purpose of being able to capitalize on any movements on the market. Opposing my other EA that only does buys for long term signals.
Key Features:
-Trades both directions
-Has take profit levels
-Stop Loss
-Trailing Stop
