Inyoman Edi Erawan

BONGCASA72

Inyoman Edi Erawan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
20 (54.05%)
Loss Trade:
17 (45.95%)
Best Trade:
162.60 USD
Worst Trade:
-39.89 USD
Profitto lordo:
559.74 USD (15 772 pips)
Perdita lorda:
-234.82 USD (7 060 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (101.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
207.45 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
49.46%
Massimo carico di deposito:
10.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
3.59
Long Trade:
34 (91.89%)
Short Trade:
3 (8.11%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
8.78 USD
Profitto medio:
27.99 USD
Perdita media:
-13.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-75.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.34 USD (4)
Crescita mensile:
21.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
90.55 USD (2.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (90.55 USD)
Per equità:
3.19% (30.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
GBPJPY 8
USDJPY 4
EURUSD 3
AUDUSD 3
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 345
GBPJPY -40
USDJPY 57
EURUSD -21
AUDUSD -15
EURGBP -19
EURJPY 12
GBPUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.3K
GBPJPY -991
USDJPY 929
EURUSD 249
AUDUSD -38
EURGBP -467
EURJPY 647
GBPUSD 104
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +162.60 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +101.08 USD
Massima perdita consecutiva: -75.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
305 più
This signal is based on classic trading strategy with a risk management approach of 1-5% risk per trade. It's designed for traders who follow traditional technical analysis and prioritize controlled risk.
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 04:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 02:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 01:56
Share of trading days is too low
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.