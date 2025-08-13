SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

WeFund Madison

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 0%
MarketsVox-Live
1:25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
12 (32.43%)
Loss Trade:
25 (67.57%)
Best Trade:
159.80 USD
Worst Trade:
-73.60 USD
Profitto lordo:
619.23 USD (2 152 pips)
Perdita lorda:
-573.09 USD (2 582 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (71.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
16.62%
Massimo carico di deposito:
46.25%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
26 (70.27%)
Short Trade:
11 (29.73%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
51.60 USD
Perdita media:
-22.92 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-94.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.57 USD (2)
Crescita mensile:
0.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
166.45 USD
Massimale:
236.80 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.32% (234.80 USD)
Per equità:
0.84% (83.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 18
GBPCAD 8
EURUSD 6
AUDUSD 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
EURCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 114
GBPCAD -204
EURUSD 43
AUDUSD 75
USDJPY -21
AUDJPY 95
EURCHF -56
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 370
GBPCAD -1.4K
EURUSD 261
AUDUSD 273
USDJPY -137
AUDJPY 296
EURCHF -82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.80 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +71.05 USD
Massima perdita consecutiva: -94.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MarketsVox-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For monitoring purposes only. 
Non ci sono recensioni
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 09:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 08:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:25
2025.08.26 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 13:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 15:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
