Walter Joseph Dillard

WeFund Klang

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
MarketsVox-Live
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
11 (39.28%)
Loss Trade:
17 (60.71%)
Best Trade:
95.72 USD
Worst Trade:
-50.88 USD
Profitto lordo:
259.24 USD (2 582 pips)
Perdita lorda:
-433.80 USD (6 008 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (148.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
13.98%
Massimo carico di deposito:
20.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
7 (25.00%)
Short Trade:
21 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-6.23 USD
Profitto medio:
23.57 USD
Perdita media:
-25.52 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-253.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.32 USD (8)
Crescita mensile:
-1.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
174.56 USD
Massimale:
282.57 USD (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (282.57 USD)
Per equità:
0.54% (53.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 16
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -41
XAUUSD -133
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -599
XAUUSD -2.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.72 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +148.57 USD
Massima perdita consecutiva: -253.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MarketsVox-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For monitoring purposes only. 
2025.09.12 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 06:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 06:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:10 - 1:25
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 13:09
Share of trading days is too low
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 14:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 14:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 14:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WeFund Klang
999USD al mese
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
6
0%
28
39%
14%
0.59
-6.23
USD
3%
1:25
Copia

