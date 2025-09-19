- Crescita
Trade:
519
Profit Trade:
362 (69.74%)
Loss Trade:
157 (30.25%)
Best Trade:
24.91 USD
Worst Trade:
-16.61 USD
Profitto lordo:
929.26 USD (772 023 pips)
Perdita lorda:
-492.11 USD (482 163 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (134.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
12.79%
Massimo carico di deposito:
15.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
231
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
210 (40.46%)
Short Trade:
309 (59.54%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-76.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.33 USD (13)
Crescita mensile:
51.64%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
90.59 USD (9.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (90.59 USD)
Per equità:
10.12% (87.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|509
|GBPUSDm
|6
|EURNZDm
|2
|GBPAUDm
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|442
|GBPUSDm
|-6
|EURNZDm
|-1
|GBPAUDm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|290K
|GBPUSDm
|-554
|EURNZDm
|-201
|GBPAUDm
|215
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.91 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +134.37 USD
Massima perdita consecutiva: -76.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I care only about SL. Profit automatically comes.
The most important thing is how much you will get after ONE MONTH
And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)
Seldom overnight trades.
Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!
Very high quality trades!