Le Viet Bang

LOW RISK GOOD GAINS

Le Viet Bang
1 recensione
Affidabilità
9 settimane
1 / 16 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 87%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
519
Profit Trade:
362 (69.74%)
Loss Trade:
157 (30.25%)
Best Trade:
24.91 USD
Worst Trade:
-16.61 USD
Profitto lordo:
929.26 USD (772 023 pips)
Perdita lorda:
-492.11 USD (482 163 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (134.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.37 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
12.79%
Massimo carico di deposito:
15.04%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
231
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
210 (40.46%)
Short Trade:
309 (59.54%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-76.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.33 USD (13)
Crescita mensile:
51.64%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
90.59 USD (9.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.72% (90.59 USD)
Per equità:
10.12% (87.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 509
GBPUSDm 6
EURNZDm 2
GBPAUDm 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 442
GBPUSDm -6
EURNZDm -1
GBPAUDm 1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 290K
GBPUSDm -554
EURNZDm -201
GBPAUDm 215
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.91 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +134.37 USD
Massima perdita consecutiva: -76.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I care only about SL. Profit automatically comes.

The most important thing is how much you will get after ONE MONTH

And how much Drawdown is controlled to protect your finance Expected DD under 10% (a little bit more or less)

Seldom overnight trades.

Ẹnjoy your life and have Good Sleep Every Night!!!

Valutazione media:
Daniel Kwame A Antwi
818
Daniel Kwame A Antwi 2025.09.19 07:11 
 

Very high quality trades!

2025.09.26 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 04:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 05:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 14:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LOW RISK GOOD GAINS
35USD al mese
87%
1
16
USD
861
USD
9
58%
519
69%
13%
1.88
0.84
USD
10%
1:200
