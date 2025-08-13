- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 843
Profit Trade:
7 159 (66.02%)
Loss Trade:
3 684 (33.98%)
Best Trade:
2 895.40 USD
Worst Trade:
-2 242.56 USD
Profitto lordo:
142 520.75 USD (31 805 915 pips)
Perdita lorda:
-142 486.92 USD (31 842 099 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (84.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 605.31 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
72.79%
Massimo carico di deposito:
75.65%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
1339
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 046 (74.20%)
Short Trade:
2 797 (25.80%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
19.91 USD
Perdita media:
-38.68 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 704.41 USD (8)
Crescita mensile:
-48.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 532.80 USD
Massimale:
13 272.81 USD (60.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.67% (13 272.81 USD)
Per equità:
32.73% (3 521.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7991
|BTCUSD
|1717
|EURUSD
|424
|CL-OIL
|267
|USDJPY
|234
|GBPCHF
|97
|USDCAD
|80
|NAS100
|25
|EURGBP
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-4.3K
|BTCUSD
|4.8K
|EURUSD
|-846
|CL-OIL
|1.1K
|USDJPY
|-130
|GBPCHF
|-516
|USDCAD
|43
|NAS100
|-142
|EURGBP
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-141K
|BTCUSD
|169K
|EURUSD
|-3.4K
|CL-OIL
|28K
|USDJPY
|-3.9K
|GBPCHF
|-17K
|USDCAD
|2.4K
|NAS100
|-69K
|EURGBP
|312
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 895.40 USD
Worst Trade: -2 243 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +84.48 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|2.33 × 6
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
DooFintech-Live 5
|12.96 × 360
TradeMaxGlobal-Live12
|17.33 × 3
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
Swissquote-Live1
|21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
0%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
29
95%
10 843
66%
73%
1.00
0.00
USD
USD
61%
1:500