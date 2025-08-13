SegnaliSezioni
CHUNGSIK YOU

JABOIL

CHUNGSIK YOU
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 0%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 843
Profit Trade:
7 159 (66.02%)
Loss Trade:
3 684 (33.98%)
Best Trade:
2 895.40 USD
Worst Trade:
-2 242.56 USD
Profitto lordo:
142 520.75 USD (31 805 915 pips)
Perdita lorda:
-142 486.92 USD (31 842 099 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (84.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 605.31 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
72.79%
Massimo carico di deposito:
75.65%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
1339
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
8 046 (74.20%)
Short Trade:
2 797 (25.80%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
19.91 USD
Perdita media:
-38.68 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-5.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 704.41 USD (8)
Crescita mensile:
-48.54%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 532.80 USD
Massimale:
13 272.81 USD (60.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.67% (13 272.81 USD)
Per equità:
32.73% (3 521.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7991
BTCUSD 1717
EURUSD 424
CL-OIL 267
USDJPY 234
GBPCHF 97
USDCAD 80
NAS100 25
EURGBP 8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.3K
BTCUSD 4.8K
EURUSD -846
CL-OIL 1.1K
USDJPY -130
GBPCHF -516
USDCAD 43
NAS100 -142
EURGBP 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -141K
BTCUSD 169K
EURUSD -3.4K
CL-OIL 28K
USDJPY -3.9K
GBPCHF -17K
USDCAD 2.4K
NAS100 -69K
EURGBP 312
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 895.40 USD
Worst Trade: -2 243 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +84.48 USD
Massima perdita consecutiva: -5.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
DooFintech-Live 5
12.96 × 360
TradeMaxGlobal-Live12
17.33 × 3
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
Swissquote-Live1
21.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JABOIL
300USD al mese
0%
0
0
USD
9.5K
USD
29
95%
10 843
66%
73%
1.00
0.00
USD
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.