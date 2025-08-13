SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Eagle Skelper
Youngil Jin

Eagle Skelper

Youngil Jin
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Axi-US15-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
932
Profit Trade:
484 (51.93%)
Loss Trade:
448 (48.07%)
Best Trade:
524.40 USD
Worst Trade:
-532.50 USD
Profitto lordo:
18 685.68 USD (275 401 pips)
Perdita lorda:
-18 521.15 USD (266 813 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (621.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 017.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
20.11%
Massimo carico di deposito:
57.46%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
534 (57.30%)
Short Trade:
398 (42.70%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
38.61 USD
Perdita media:
-41.34 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-494.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 022.46 USD (3)
Crescita mensile:
10.63%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
542.05 USD
Massimale:
2 743.64 USD (84.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.72% (2 743.64 USD)
Per equità:
43.75% (346.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 932
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 165
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +524.40 USD
Worst Trade: -533 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +621.25 USD
Massima perdita consecutiva: -494.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eagle Skelper
30USD al mese
16%
0
0
USD
1.2K
USD
11
98%
932
51%
20%
1.00
0.18
USD
85%
1:500
Copia

