- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
93 (56.70%)
Loss Trade:
71 (43.29%)
Best Trade:
9.24 USD
Worst Trade:
-12.09 USD
Profitto lordo:
60.71 USD (6 370 pips)
Perdita lorda:
-130.29 USD (46 275 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
95.39%
Massimo carico di deposito:
106.41%
Ultimo trade:
28 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
71 (43.29%)
Short Trade:
93 (56.71%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-6.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.10 USD (10)
Crescita mensile:
-18.34%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.58 USD
Massimale:
69.79 USD (69.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.29% (69.61 USD)
Per equità:
20.20% (39.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|XRPUSD
|43
|EURUSD
|10
|PEPUSD
|9
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-23
|XRPUSD
|-40
|EURUSD
|0
|PEPUSD
|-5
|AUDJPY
|-2
|USDCAD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.3K
|XRPUSD
|-37K
|EURUSD
|-35
|PEPUSD
|-487
|AUDJPY
|-152
|USDCAD
|27
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.24 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12.19 USD
Massima perdita consecutiva: -6.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5
|1.60 × 5
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
