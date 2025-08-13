SegnaliSezioni
Joachim Bye Kristiansen

JBK

Joachim Bye Kristiansen
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -34%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
93 (56.70%)
Loss Trade:
71 (43.29%)
Best Trade:
9.24 USD
Worst Trade:
-12.09 USD
Profitto lordo:
60.71 USD (6 370 pips)
Perdita lorda:
-130.29 USD (46 275 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
95.39%
Massimo carico di deposito:
106.41%
Ultimo trade:
28 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
71 (43.29%)
Short Trade:
93 (56.71%)
Fattore di profitto:
0.47
Profitto previsto:
-0.42 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-1.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-6.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.10 USD (10)
Crescita mensile:
-18.34%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.58 USD
Massimale:
69.79 USD (69.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.29% (69.61 USD)
Per equità:
20.20% (39.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 97
XRPUSD 43
EURUSD 10
PEPUSD 9
AUDJPY 3
USDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -23
XRPUSD -40
EURUSD 0
PEPUSD -5
AUDJPY -2
USDCAD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.3K
XRPUSD -37K
EURUSD -35
PEPUSD -487
AUDJPY -152
USDCAD 27
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.24 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12.19 USD
Massima perdita consecutiva: -6.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5
1.60 × 5
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Non ci sono recensioni
2025.09.05 13:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.30 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 20:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
