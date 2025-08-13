- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
82 (52.56%)
Loss Trade:
74 (47.44%)
Best Trade:
61.96 USD
Worst Trade:
-27.41 USD
Profitto lordo:
681.03 USD (617 783 pips)
Perdita lorda:
-464.35 USD (299 441 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (76.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
26.74%
Massimo carico di deposito:
212.32%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
98 (62.82%)
Short Trade:
58 (37.18%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-6.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-43.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.07 USD (7)
Crescita mensile:
-35.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.78 USD
Massimale:
61.52 USD (30.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.81% (41.45 USD)
Per equità:
51.92% (8.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|USDJPY
|30
|NAS100
|15
|EURUSD
|14
|US500
|5
|US30
|4
|BTCUSD
|4
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|79
|USDJPY
|37
|NAS100
|7
|EURUSD
|40
|US500
|20
|US30
|35
|BTCUSD
|25
|GBPJPY
|-6
|USDCAD
|-2
|GBPUSD
|-7
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|-7
|NZDUSD
|-4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9K
|USDJPY
|3.8K
|NAS100
|19K
|EURUSD
|1.2K
|US500
|3.1K
|US30
|35K
|BTCUSD
|253K
|GBPJPY
|-616
|USDCAD
|-170
|GBPUSD
|-68
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|-106
|NZDUSD
|-141
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.96 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +76.89 USD
Massima perdita consecutiva: -43.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Price Action
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
321%
0
0
USD
USD
17
USD
USD
12
0%
156
52%
27%
1.46
1.39
USD
USD
92%
1:500