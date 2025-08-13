SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dewa Ode
Dewa Gede Adi Dharma Sucipta

Dewa Ode

Dewa Gede Adi Dharma Sucipta
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 321%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
82 (52.56%)
Loss Trade:
74 (47.44%)
Best Trade:
61.96 USD
Worst Trade:
-27.41 USD
Profitto lordo:
681.03 USD (617 783 pips)
Perdita lorda:
-464.35 USD (299 441 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (76.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
26.74%
Massimo carico di deposito:
212.32%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.52
Long Trade:
98 (62.82%)
Short Trade:
58 (37.18%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.39 USD
Profitto medio:
8.31 USD
Perdita media:
-6.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-43.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.07 USD (7)
Crescita mensile:
-35.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.78 USD
Massimale:
61.52 USD (30.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.81% (41.45 USD)
Per equità:
51.92% (8.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 76
USDJPY 30
NAS100 15
EURUSD 14
US500 5
US30 4
BTCUSD 4
GBPJPY 2
USDCAD 2
GBPUSD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 79
USDJPY 37
NAS100 7
EURUSD 40
US500 20
US30 35
BTCUSD 25
GBPJPY -6
USDCAD -2
GBPUSD -7
AUDUSD 1
EURJPY -7
NZDUSD -4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9K
USDJPY 3.8K
NAS100 19K
EURUSD 1.2K
US500 3.1K
US30 35K
BTCUSD 253K
GBPJPY -616
USDCAD -170
GBPUSD -68
AUDUSD 5
EURJPY -106
NZDUSD -141
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.96 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +76.89 USD
Massima perdita consecutiva: -43.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Price Action
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 03:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 20:40
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.17% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 14:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dewa Ode
30USD al mese
321%
0
0
USD
17
USD
12
0%
156
52%
27%
1.46
1.39
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.