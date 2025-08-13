- Crescita
Trade:
78
Profit Trade:
78 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.51 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
22.07 USD (27 519 pips)
Perdita lorda:
-5.48 USD
Vincite massime consecutive:
78 (22.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.07 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.94
Attività di trading:
0.06%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
127.62
Long Trade:
54 (69.23%)
Short Trade:
24 (30.77%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
0.28 USD
Profitto medio:
0.28 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
0.13 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (0.13 USD)
Per equità:
0.39% (2.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +2.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +22.07 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
