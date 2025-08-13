SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KK HPA28
Ho King Chan

KK HPA28

Ho King Chan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
VantageInternational-Live 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
70 (61.40%)
Loss Trade:
44 (38.60%)
Best Trade:
22.28 USD
Worst Trade:
-11.11 USD
Profitto lordo:
263.20 USD (13 592 pips)
Perdita lorda:
-130.01 USD (9 281 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (15.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.64%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
54 (47.37%)
Short Trade:
60 (52.63%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-2.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.51 USD (3)
Crescita mensile:
14.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.57 USD
Massimale:
48.68 USD (6.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (48.68 USD)
Per equità:
38.13% (221.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD+ 13
AUDCAD+ 13
AUDNZD+ 12
USDJPY+ 11
CADJPY+ 9
CADCHF+ 8
EURUSD+ 7
AUDUSD+ 7
GBPUSD+ 7
USDCHF+ 7
NZDUSD+ 6
EURGBP+ 6
EURCHF+ 5
USDCAD+ 2
EURJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD+ 10
AUDCAD+ 16
AUDNZD+ 6
USDJPY+ 35
CADJPY+ 13
CADCHF+ 2
EURUSD+ 10
AUDUSD+ 10
GBPUSD+ 13
USDCHF+ 14
NZDUSD+ -13
EURGBP+ 12
EURCHF+ 6
USDCAD+ 2
EURJPY+ 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD+ -397
AUDCAD+ 519
AUDNZD+ 227
USDJPY+ 1.1K
CADJPY+ 845
CADCHF+ -413
EURUSD+ 420
AUDUSD+ 595
GBPUSD+ 738
USDCHF+ 737
NZDUSD+ -1.2K
EURGBP+ 715
EURCHF+ 128
USDCAD+ 301
EURJPY+ -4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.28 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +15.60 USD
Massima perdita consecutiva: -30.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 08:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.13 08:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
