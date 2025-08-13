SegnaliSezioni
Jaydeep Jaganbhai Patel

Aurex Trading

Jaydeep Jaganbhai Patel
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -45%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
128 (64.32%)
Loss Trade:
71 (35.68%)
Best Trade:
111.86 USD
Worst Trade:
-109.54 USD
Profitto lordo:
1 405.19 USD (1 726 606 pips)
Perdita lorda:
-1 292.19 USD (1 757 884 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (464.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
464.83 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
34.95%
Massimo carico di deposito:
50.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
77 (38.69%)
Short Trade:
122 (61.31%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
10.98 USD
Perdita media:
-18.20 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-65.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.37 USD (4)
Crescita mensile:
37.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
475.89 USD
Massimale:
489.87 USD (94.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.42% (489.87 USD)
Per equità:
43.54% (203.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 111
BTCUSD 77
GBPUSD 6
USOIL 4
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 138
BTCUSD -6
GBPUSD -18
USOIL 4
EURUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 104K
BTCUSD -134K
GBPUSD -890
USOIL 152
EURUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.86 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +464.83 USD
Massima perdita consecutiva: -65.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.60 × 5
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
I deliver exclusive, precision-engineered Forex strategies powered by advanced Elliott Wave analysis. My expertise decodes market structure with surgical accuracy, revealing turning points and trend continuations before they unfold. Each trade idea is crafted with meticulous wave counts, Fibonacci precision, and disciplined risk control — designed for traders who demand consistency, clarity, and an undeniable edge.
Non ci sono recensioni
2025.08.25 00:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 16:22
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Share of trading days is too low
2025.08.13 09:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aurex Trading
30USD al mese
-45%
0
0
USD
616
USD
7
0%
199
64%
35%
1.08
0.57
USD
92%
1:200
Copia

