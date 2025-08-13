- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
741
Profit Trade:
468 (63.15%)
Loss Trade:
273 (36.84%)
Best Trade:
889.20 USD
Worst Trade:
-757.60 USD
Profitto lordo:
36 488.87 USD (162 954 pips)
Perdita lorda:
-21 461.83 USD (157 143 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (179.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 631.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
33.18%
Massimo carico di deposito:
50.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
210
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.82
Long Trade:
326 (43.99%)
Short Trade:
415 (56.01%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
20.28 USD
Profitto medio:
77.97 USD
Perdita media:
-78.61 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-185.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-893.66 USD (4)
Crescita mensile:
10.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.65 USD
Massimale:
893.66 USD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.35% (757.60 USD)
Per equità:
29.49% (9 512.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|741
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +889.20 USD
Worst Trade: -758 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +179.15 USD
Massima perdita consecutiva: -185.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|13.64 × 36
|
ATFXGM8-Live
|19.00 × 1
Non ci sono recensioni
