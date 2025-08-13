SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BALENO
Pubalen

BALENO

Pubalen
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
IntlMitraFutures-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
37 (58.73%)
Loss Trade:
26 (41.27%)
Best Trade:
26.80 USD
Worst Trade:
-159.40 USD
Profitto lordo:
264.99 USD (7 282 pips)
Perdita lorda:
-510.03 USD (12 617 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (71.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
24.44%
Massimo carico di deposito:
14.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
35 (55.56%)
Short Trade:
28 (44.44%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-3.89 USD
Profitto medio:
7.16 USD
Perdita media:
-19.62 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-306.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-306.16 USD (7)
Crescita mensile:
-50.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.11 USD
Massimale:
341.69 USD (60.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.95% (341.69 USD)
Per equità:
56.61% (137.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 34
GBPUSD.h 9
USDJPY.h 6
EURAUD.h 3
EURUSD.h 3
AUDUSD.h 2
GBPJPY.h 2
EURCAD.h 1
AUDJPY.h 1
NZDUSD.h 1
EURJPY.h 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h -218
GBPUSD.h 29
USDJPY.h -13
EURAUD.h -13
EURUSD.h 15
AUDUSD.h -7
GBPJPY.h -33
EURCAD.h 4
AUDJPY.h -2
NZDUSD.h -9
EURJPY.h 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h -4.3K
GBPUSD.h 723
USDJPY.h -303
EURAUD.h -586
EURUSD.h 319
AUDUSD.h -123
GBPJPY.h -967
EURCAD.h 120
AUDJPY.h -48
NZDUSD.h -180
EURJPY.h 57
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.80 USD
Worst Trade: -159 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71.14 USD
Massima perdita consecutiva: -306.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

THIS TREND FOLLOWING SIGNAL
Non ci sono recensioni
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 04:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 00:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 00:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 07:06
Share of trading days is too low
2025.08.13 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 06:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 06:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 06:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.13 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 06:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BALENO
30USD al mese
-49%
0
0
USD
255
USD
7
0%
63
58%
24%
0.51
-3.89
USD
61%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.