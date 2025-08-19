- Crescita
Trade:
142
Profit Trade:
106 (74.64%)
Loss Trade:
36 (25.35%)
Best Trade:
74.80 USD
Worst Trade:
-18.45 USD
Profitto lordo:
879.97 USD (534 749 pips)
Perdita lorda:
-230.27 USD (218 262 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (79.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
182.46 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
10.26%
Massimo carico di deposito:
13.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
11.41
Long Trade:
73 (51.41%)
Short Trade:
69 (48.59%)
Fattore di profitto:
3.82
Profitto previsto:
4.58 USD
Profitto medio:
8.30 USD
Perdita media:
-6.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.94 USD (6)
Crescita mensile:
28.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.94 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (53.05 USD)
Per equità:
10.12% (181.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|650
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|316K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.80 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +79.17 USD
Massima perdita consecutiva: -56.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
