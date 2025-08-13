- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 375
Profit Trade:
1 730 (72.84%)
Loss Trade:
645 (27.16%)
Best Trade:
499.62 AUD
Worst Trade:
-996.81 AUD
Profitto lordo:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Perdita lorda:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (199.25 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 161.57 AUD (27)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
1 309 (55.12%)
Short Trade:
1 066 (44.88%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.23 AUD
Profitto medio:
9.03 AUD
Perdita media:
-28.76 AUD
Massime perdite consecutive:
36 (-3 679.18 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 449.19 AUD (30)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
24.47%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 916.54 AUD
Massimale:
6 301.97 AUD (36.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.64% (6 301.97 AUD)
Per equità:
47.25% (8 199.51 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|571
|EURAUD
|475
|AUDNZD
|412
|AUDSGD
|303
|USDCHF
|250
|EURUSD
|174
|NZDUSD
|66
|AUDCHF
|58
|CADCHF
|46
|US30
|12
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|71
|EURAUD
|249
|AUDNZD
|45
|AUDSGD
|504
|USDCHF
|-2.6K
|EURUSD
|662
|NZDUSD
|-834
|AUDCHF
|133
|CADCHF
|-439
|US30
|104
|BTCUSD
|-56
|XAUUSD
|-89
|GBPUSD
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|6K
|EURAUD
|38K
|AUDNZD
|2.3K
|AUDSGD
|6K
|USDCHF
|-16K
|EURUSD
|7.5K
|NZDUSD
|-1.3K
|AUDCHF
|-1.5K
|CADCHF
|-6.9K
|US30
|416
|BTCUSD
|-240K
|XAUUSD
|-953
|GBPUSD
|89
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +499.62 AUD
Worst Trade: -997 AUD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +199.25 AUD
Massima perdita consecutiva: -3 679.18 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 7
|
TMS-Demo
|0.00 × 37
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ETXCapital-Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
EuromarketFX-Live
|0.24 × 402
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 597
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 49
|
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
XM.COM-Real 20
|0.70 × 46
|
Pepperstone-Edge04
|0.72 × 4872
|
ICMarkets-Live16
|0.75 × 8
|
TurnkeyFX-Live
|0.77 × 57
