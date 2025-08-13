SegnaliSezioni
Boyu Ding

P632

Boyu Ding
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 -21%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 375
Profit Trade:
1 730 (72.84%)
Loss Trade:
645 (27.16%)
Best Trade:
499.62 AUD
Worst Trade:
-996.81 AUD
Profitto lordo:
15 627.22 AUD (174 912 pips)
Perdita lorda:
-18 552.40 AUD (380 917 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (199.25 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 161.57 AUD (27)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.55%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
1 309 (55.12%)
Short Trade:
1 066 (44.88%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.23 AUD
Profitto medio:
9.03 AUD
Perdita media:
-28.76 AUD
Massime perdite consecutive:
36 (-3 679.18 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-5 449.19 AUD (30)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
24.47%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 916.54 AUD
Massimale:
6 301.97 AUD (36.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.64% (6 301.97 AUD)
Per equità:
47.25% (8 199.51 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 571
EURAUD 475
AUDNZD 412
AUDSGD 303
USDCHF 250
EURUSD 174
NZDUSD 66
AUDCHF 58
CADCHF 46
US30 12
BTCUSD 4
XAUUSD 2
GBPUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 71
EURAUD 249
AUDNZD 45
AUDSGD 504
USDCHF -2.6K
EURUSD 662
NZDUSD -834
AUDCHF 133
CADCHF -439
US30 104
BTCUSD -56
XAUUSD -89
GBPUSD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 6K
EURAUD 38K
AUDNZD 2.3K
AUDSGD 6K
USDCHF -16K
EURUSD 7.5K
NZDUSD -1.3K
AUDCHF -1.5K
CADCHF -6.9K
US30 416
BTCUSD -240K
XAUUSD -953
GBPUSD 89
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +499.62 AUD
Worst Trade: -997 AUD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +199.25 AUD
Massima perdita consecutiva: -3 679.18 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 7
TMS-Demo
0.00 × 37
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ETXCapital-Live Server
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
EuromarketFX-Live
0.24 × 402
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 597
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.53 × 49
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
QTrade-5
0.67 × 3
XM.COM-Real 20
0.70 × 46
Pepperstone-Edge04
0.72 × 4872
ICMarkets-Live16
0.75 × 8
TurnkeyFX-Live
0.77 × 57
220 più
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
