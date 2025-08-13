SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Exoblue77
Audrik Agusta

Exoblue77

Audrik Agusta
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
53 (35.57%)
Loss Trade:
96 (64.43%)
Best Trade:
22.33 USD
Worst Trade:
-16.20 USD
Profitto lordo:
414.61 USD (36 459 pips)
Perdita lorda:
-580.82 USD (46 733 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (61.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
86.58%
Massimo carico di deposito:
49.98%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
83 (55.70%)
Short Trade:
66 (44.30%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
7.82 USD
Perdita media:
-6.05 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-47.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.82 USD (10)
Crescita mensile:
-33.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.04 USD
Massimale:
286.23 USD (72.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.15% (286.23 USD)
Per equità:
5.28% (5.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 44
GBPUSD 37
EURUSD 24
USDJPY 21
USDCHF 9
EURGBP 6
GBPJPY 4
EURJPY 3
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -71
GBPUSD -22
EURUSD -39
USDJPY 15
USDCHF -26
EURGBP 1
GBPJPY -16
EURJPY -3
NZDUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.4K
GBPUSD -1.4K
EURUSD -1.7K
USDJPY 1.3K
USDCHF -924
EURGBP 92
GBPJPY -1.9K
EURJPY -131
NZDUSD -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.33 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +61.70 USD
Massima perdita consecutiva: -47.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 25
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
306 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.26 01:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.13 01:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Exoblue77
30USD al mese
-59%
0
0
USD
114
USD
9
0%
149
35%
87%
0.71
-1.12
USD
76%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.