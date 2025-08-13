- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
53 (35.57%)
Loss Trade:
96 (64.43%)
Best Trade:
22.33 USD
Worst Trade:
-16.20 USD
Profitto lordo:
414.61 USD (36 459 pips)
Perdita lorda:
-580.82 USD (46 733 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (61.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
86.58%
Massimo carico di deposito:
49.98%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
83 (55.70%)
Short Trade:
66 (44.30%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-1.12 USD
Profitto medio:
7.82 USD
Perdita media:
-6.05 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-47.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.82 USD (10)
Crescita mensile:
-33.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.04 USD
Massimale:
286.23 USD (72.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.15% (286.23 USD)
Per equità:
5.28% (5.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|GBPUSD
|37
|EURUSD
|24
|USDJPY
|21
|USDCHF
|9
|EURGBP
|6
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-71
|GBPUSD
|-22
|EURUSD
|-39
|USDJPY
|15
|USDCHF
|-26
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|-16
|EURJPY
|-3
|NZDUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.4K
|GBPUSD
|-1.4K
|EURUSD
|-1.7K
|USDJPY
|1.3K
|USDCHF
|-924
|EURGBP
|92
|GBPJPY
|-1.9K
|EURJPY
|-131
|NZDUSD
|-214
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.33 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +61.70 USD
Massima perdita consecutiva: -47.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
306 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-59%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
9
0%
149
35%
87%
0.71
-1.12
USD
USD
76%
1:200