Christian Alexander Fiedler

Christians Signal

Christian Alexander Fiedler
0 recensioni
6 settimane
4 / 466K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
GoatFunded-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
7 (30.43%)
Loss Trade:
16 (69.57%)
Best Trade:
593.40 USD
Worst Trade:
-597.60 USD
Profitto lordo:
2 969.12 USD (13 612 pips)
Perdita lorda:
-3 806.81 USD (13 516 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (648.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
648.49 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
0.12%
Massimo carico di deposito:
99.29%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-36.42 USD
Profitto medio:
424.16 USD
Perdita media:
-237.93 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-965.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 001.80 USD (2)
Crescita mensile:
-0.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
965.59 USD
Massimale:
1 085.62 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (1 085.62 USD)
Per equità:
0.79% (398.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100.x 14
SPX500.x 5
XAUUSD.x 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100.x 167
SPX500.x -433
XAUUSD.x -572
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100.x 798
SPX500.x -151
XAUUSD.x -551
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +593.40 USD
Worst Trade: -598 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +648.49 USD
Massima perdita consecutiva: -965.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoatFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Für Familie und Freunde 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 15:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 17:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 16:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 16:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 16:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 16:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.15 15:15
Share of trading days is too low
2025.08.15 15:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 15:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.12 20:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.