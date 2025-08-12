- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|140
|EURJPY
|16
|USDCAD
|16
|BTCUSD
|14
|GBPUSD
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|WTI
|4
|XAGUSD
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|EURJPY
|-6
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|0
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-3
|WTI
|7
|XAGUSD
|10
|GBPAUD
|1
|GBPCAD
|2
|EURAUD
|-3
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|1
|USDCHF
|-2
|AUDJPY
|0
|US500
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.4K
|EURJPY
|-890
|USDCAD
|181
|BTCUSD
|3.1K
|GBPUSD
|-327
|USDJPY
|474
|GBPJPY
|74
|EURUSD
|-301
|WTI
|660
|XAGUSD
|198
|GBPAUD
|159
|GBPCAD
|315
|EURAUD
|-424
|AUDUSD
|-9
|CHFJPY
|82
|USDCHF
|-173
|AUDJPY
|58
|US500
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.24 × 33
|
TitanFX-MT5-01
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real
|3.44 × 501
|
Exness-MT5Real3
|4.15 × 34
|
ICMarketsSC-MT5
|4.73 × 95
|
FBSTradestone-Real
|7.33 × 51
|
RoboForex-Pro
|9.95 × 275
|
ICTrading-MT5-4
|12.05 × 316
Ready to level up your trading game?
We provide sure 500+ pips every month – consistent, accurate, and proven!
✅ Verified Results
✅ Real-Time Trading Signals
✅ Works for Forex, Gold, Crypto & More
✅ Suitable for Beginners & Professionals
📉 Tired of losses? It’s time to switch to real profits!
💬 Get instant guidance and live support anytime.
🔥 "Follow the right signals. Grow the right profits."
If you gain 500 pips in a month, here's how much profit you would make depending on your lot size (assuming a standard account where 1 pip = $10 per 1.00 lot):
-
0.01 lot = $0.10 per pip → 500 pips = $50
-
0.02 lot = $0.20 per pip → 500 pips = $100
-
0.03 lot = $0.30 per pip → 500 pips = $150
-
0.04 lot = $0.40 per pip → 500 pips = $200
-
0.05 lot = $0.50 per pip → 500 pips = $250
-
0.06 lot = $0.60 per pip → 500 pips = $300
-
0.07 lot = $0.70 per pip → 500 pips = $350
-
0.08 lot = $0.80 per pip → 500 pips = $400
-
0.09 lot = $0.90 per pip → 500 pips = $450
-
0.10 lot = $1.00 per pip → 500 pips = $500
-
0.20 lot = $2.00 per pip → 500 pips = $1,000
-
0.30 lot = $3.00 per pip → 500 pips = $1,500
-
0.40 lot = $4.00 per pip → 500 pips = $2,000
-
0.50 lot = $5.00 per pip → 500 pips = $2,500
-
0.60 lot = $6.00 per pip → 500 pips = $3,000
-
0.70 lot = $7.00 per pip → 500 pips = $3,500
-
0.80 lot = $8.00 per pip → 500 pips = $4,000
-
0.90 lot = $9.00 per pip → 500 pips = $4,500
-
1.00 lot = $10.00 per pip → 500 pips = $5,000
