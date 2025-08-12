SegnaliSezioni
Md Hasanuzzaman Khan

SurepipsM2

Md Hasanuzzaman Khan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
128 (57.14%)
Loss Trade:
96 (42.86%)
Best Trade:
17.55 USD
Worst Trade:
-16.68 USD
Profitto lordo:
367.72 USD (302 512 pips)
Perdita lorda:
-319.06 USD (296 360 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (21.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
39.09%
Massimo carico di deposito:
22.34%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
97 (43.30%)
Short Trade:
127 (56.70%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
2.87 USD
Perdita media:
-3.32 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.97 USD (6)
Crescita mensile:
-1.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
46.79 USD (17.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.41% (46.79 USD)
Per equità:
5.36% (11.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 140
EURJPY 16
USDCAD 16
BTCUSD 14
GBPUSD 6
USDJPY 6
GBPJPY 4
EURUSD 4
WTI 4
XAGUSD 3
GBPAUD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 40
EURJPY -6
USDCAD 1
BTCUSD 0
GBPUSD -3
USDJPY 3
GBPJPY 1
EURUSD -3
WTI 7
XAGUSD 10
GBPAUD 1
GBPCAD 2
EURAUD -3
AUDUSD 0
CHFJPY 1
USDCHF -2
AUDJPY 0
US500 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
EURJPY -890
USDCAD 181
BTCUSD 3.1K
GBPUSD -327
USDJPY 474
GBPJPY 74
EURUSD -301
WTI 660
XAGUSD 198
GBPAUD 159
GBPCAD 315
EURAUD -424
AUDUSD -9
CHFJPY 82
USDCHF -173
AUDJPY 58
US500 -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.55 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.97 USD
Massima perdita consecutiva: -25.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.24 × 33
TitanFX-MT5-01
0.25 × 4
Exness-MT5Real
3.44 × 501
Exness-MT5Real3
4.15 × 34
ICMarketsSC-MT5
4.73 × 95
FBSTradestone-Real
7.33 × 51
RoboForex-Pro
9.95 × 275
ICTrading-MT5-4
12.05 × 316
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 17:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 05:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
