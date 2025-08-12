- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 113
Profit Trade:
1 509 (71.41%)
Loss Trade:
604 (28.58%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-90.00 USD
Profitto lordo:
6 132.05 USD (534 764 pips)
Perdita lorda:
-5 935.98 USD (590 079 pips)
Vincite massime consecutive:
278 (1 430.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 430.85 USD (278)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
48.60%
Massimo carico di deposito:
93.00%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
829
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
703 (33.27%)
Short Trade:
1 410 (66.73%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-9.83 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-507.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.32 USD (13)
Crescita mensile:
-27.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 469.48 USD (22.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.93% (1 469.48 USD)
Per equità:
19.20% (972.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-55K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 278
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 430.85 USD
Massima perdita consecutiva: -507.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|5.28 × 32
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
10
100%
2 113
71%
49%
1.03
0.09
USD
USD
29%
1:500