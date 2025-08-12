SegnaliSezioni
Dany Wardiyanto

NIMBUS

Dany Wardiyanto
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 113
Profit Trade:
1 509 (71.41%)
Loss Trade:
604 (28.58%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-90.00 USD
Profitto lordo:
6 132.05 USD (534 764 pips)
Perdita lorda:
-5 935.98 USD (590 079 pips)
Vincite massime consecutive:
278 (1 430.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 430.85 USD (278)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
48.60%
Massimo carico di deposito:
93.00%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
829
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
703 (33.27%)
Short Trade:
1 410 (66.73%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-9.83 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-507.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-541.32 USD (13)
Crescita mensile:
-27.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 469.48 USD (22.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.93% (1 469.48 USD)
Per equità:
19.20% (972.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -55K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 278
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +1 430.85 USD
Massima perdita consecutiva: -507.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
TitanFX-02
5.28 × 32
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.10.21 09:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 03:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 01:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 08:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 08:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 03:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.12 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.12 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.