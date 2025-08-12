- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
601
Profit Trade:
305 (50.74%)
Loss Trade:
296 (49.25%)
Best Trade:
28.97 USD
Worst Trade:
-45.29 USD
Profitto lordo:
1 316.52 USD (128 980 pips)
Perdita lorda:
-2 033.46 USD (172 435 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (11.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
96.45%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
338 (56.24%)
Short Trade:
263 (43.76%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.19 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
54 (-501.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.56 USD (54)
Crescita mensile:
1.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
818.05 USD
Massimale:
850.13 USD (16.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.60% (850.13 USD)
Per equità:
15.19% (767.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|178
|USDCHF
|151
|AUDUSD
|143
|XAUUSD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-45
|USDCHF
|-638
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|-37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-4.6K
|USDCHF
|-37K
|AUDUSD
|34
|XAUUSD
|-1.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.97 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 54
Massimo profitto consecutivo: +11.18 USD
Massima perdita consecutiva: -501.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-2
|3.11 × 207
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
