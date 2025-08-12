- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
386 (70.05%)
Loss Trade:
165 (29.95%)
Best Trade:
126.09 AUD
Worst Trade:
-139.64 AUD
Profitto lordo:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Perdita lorda:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (92.47 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
701.15 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
14.10%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
324 (58.80%)
Short Trade:
227 (41.20%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
3.72 AUD
Profitto medio:
12.12 AUD
Perdita media:
-15.94 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-856.56 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-856.56 AUD (9)
Crescita mensile:
11.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
862.15 AUD (9.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.76% (862.15 AUD)
Per equità:
53.36% (3 207.02 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|550
|XAUUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|7.6M
|XAUUSD
|10
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.09 AUD
Worst Trade: -140 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +92.47 AUD
Massima perdita consecutiva: -856.56 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
