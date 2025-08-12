SegnaliSezioni
ANGELS 6K BTC
Hayden Chan

ANGELS 6K BTC

Hayden Chan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
999 USD al mese
crescita dal 2025 40%
TradeMaxGlobal-Live8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
386 (70.05%)
Loss Trade:
165 (29.95%)
Best Trade:
126.09 AUD
Worst Trade:
-139.64 AUD
Profitto lordo:
4 678.41 AUD (15 701 187 pips)
Perdita lorda:
-2 630.72 AUD (8 088 867 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (92.47 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
701.15 AUD (10)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
92.20%
Massimo carico di deposito:
14.10%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
324 (58.80%)
Short Trade:
227 (41.20%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
3.72 AUD
Profitto medio:
12.12 AUD
Perdita media:
-15.94 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-856.56 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-856.56 AUD (9)
Crescita mensile:
11.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
862.15 AUD (9.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.76% (862.15 AUD)
Per equità:
53.36% (3 207.02 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 550
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 7.6M
XAUUSD 10
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.09 AUD
Worst Trade: -140 AUD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +92.47 AUD
Massima perdita consecutiva: -856.56 AUD

Contact Telegram @highlightgor
Non ci sono recensioni
2025.09.28 21:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 04:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 23:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 22:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.12 07:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ANGELS 6K BTC
999USD al mese
40%
0
0
USD
5.9K
AUD
7
0%
551
70%
92%
1.77
3.72
AUD
53%
1:200
