- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
124 (67.02%)
Loss Trade:
61 (32.97%)
Best Trade:
46.35 USD
Worst Trade:
-110.40 USD
Profitto lordo:
1 149.99 USD (716 039 pips)
Perdita lorda:
-887.93 USD (445 002 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (188.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.39 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
29.00%
Massimo carico di deposito:
9.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
132 (71.35%)
Short Trade:
53 (28.65%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
9.27 USD
Perdita media:
-14.56 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-177.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.29 USD (10)
Crescita mensile:
22.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
340.28 USD (24.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.53% (340.28 USD)
Per equità:
14.50% (160.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|183
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|261
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|271K
|EURUSD
|36
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.35 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +188.02 USD
Massima perdita consecutiva: -177.29 USD
|
ICMarketsSC-Live11
|4.50 × 2
手工日内黄金短线
，最大回辙25%
