Park Donghyeon

VOYAGER

Park Donghyeon
0 recensioni
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -9%
Innohedge-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
608
Profit Trade:
394 (64.80%)
Loss Trade:
214 (35.20%)
Best Trade:
1 274.00 USD
Worst Trade:
-1 055.24 USD
Profitto lordo:
113 542.93 USD (192 491 pips)
Perdita lorda:
-122 467.85 USD (213 544 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (3 929.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 929.12 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
21.94%
Massimo carico di deposito:
6.42%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
455 (74.84%)
Short Trade:
153 (25.16%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-14.68 USD
Profitto medio:
288.18 USD
Perdita media:
-572.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-4 500.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 500.00 USD (7)
Crescita mensile:
7.32%
Previsione annuale:
88.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 383.47 USD
Massimale:
25 726.97 USD (23.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.75% (25 726.97 USD)
Per equità:
1.63% (1 380.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 608
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 274.00 USD
Worst Trade: -1 055 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +3 929.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4 500.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.