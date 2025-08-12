- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
275
Profit Trade:
260 (94.54%)
Loss Trade:
15 (5.45%)
Best Trade:
102.50 USD
Worst Trade:
-39.85 USD
Profitto lordo:
1 178.10 USD (79 700 pips)
Perdita lorda:
-234.04 USD (18 605 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (292.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.06 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
42.98%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
21.62
Long Trade:
275 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.03
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-15.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.85 USD (1)
Crescita mensile:
31.54%
Previsione annuale:
382.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
43.67 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.85% (39.85 USD)
Per equità:
17.32% (179.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|944
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|61K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +102.50 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +292.06 USD
Massima perdita consecutiva: -26.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Min Deposit :500$ (Recomend 1000 $)
Any Broker
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
225%
2
1.6K
USD
USD
1.1K
USD
USD
36
100%
275
94%
43%
5.03
3.43
USD
USD
17%
1:500