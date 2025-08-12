SegnaliSezioni
Komang Endra Supiawan

RED BuuL

Komang Endra Supiawan
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
2 / 1.6K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 225%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
275
Profit Trade:
260 (94.54%)
Loss Trade:
15 (5.45%)
Best Trade:
102.50 USD
Worst Trade:
-39.85 USD
Profitto lordo:
1 178.10 USD (79 700 pips)
Perdita lorda:
-234.04 USD (18 605 pips)
Vincite massime consecutive:
70 (292.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.06 USD (70)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
42.98%
Massimo carico di deposito:
4.56%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
21.62
Long Trade:
275 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.03
Profitto previsto:
3.43 USD
Profitto medio:
4.53 USD
Perdita media:
-15.60 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.85 USD (1)
Crescita mensile:
31.54%
Previsione annuale:
382.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
43.67 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.85% (39.85 USD)
Per equità:
17.32% (179.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 275
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 944
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 61K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +102.50 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 70
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +292.06 USD
Massima perdita consecutiva: -26.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
159 più
Min Deposit :500$ (Recomend 1000 $) 

Any Broker 


Non ci sono recensioni
