SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Long Term EU Medium Risk
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Long Term EU Medium Risk

Jose Anastacio Aguirre Rojo
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
1 / 238 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 367%
Pepperstone-Edge12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
102 (85.00%)
Loss Trade:
18 (15.00%)
Best Trade:
23.40 USD
Worst Trade:
-42.08 USD
Profitto lordo:
437.87 USD (8 564 pips)
Perdita lorda:
-201.14 USD (4 341 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (94.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.11 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
5.59%
Massimo carico di deposito:
30.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
54 (45.00%)
Short Trade:
66 (55.00%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
1.97 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-11.17 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.08 USD (1)
Crescita mensile:
32.37%
Previsione annuale:
392.75%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.95 USD (36.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.38% (60.95 USD)
Per equità:
14.80% (26.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 48
XAUUSD 9
SpotCrude 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 201
GBPUSD 23
XAUUSD 12
SpotCrude 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
GBPUSD 231
XAUUSD 1.2K
SpotCrude 409
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.40 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.11 USD
Massima perdita consecutiva: -26.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.50 × 2
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.75 × 4
ICMarkets-Live22
1.93 × 41
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
2.00 × 1
Pepperstone-Edge12
2.06 × 9928
GlobalPrime-Live
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live23
2.33 × 3
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
ICMarketsSC-Live04
4.50 × 2
GoDo-Live
4.88 × 130
FXCM-USDReal04
5.00 × 26
ICMarketsSC-Live25
5.64 × 44
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
6.38 × 52
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
7.33 × 3
AMarkets-Real
8.33 × 3
Ava-Real 4
10.00 × 2
Exness-Real8
12.78 × 104
1 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Minimum deposit 100, Leverage 500 or more, recomended deposit 200 due to the same signal earn at least the monthly cost for the suscription
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.12 07:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 22:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Long Term EU Medium Risk
30USD al mese
367%
1
238
USD
237
USD
16
91%
120
85%
6%
2.17
1.97
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.