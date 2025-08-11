SegnaliSezioni
Lucas Calazans Gomes

Midori X

Lucas Calazans Gomes
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 4%
MonetaMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
35 (56.45%)
Loss Trade:
27 (43.55%)
Best Trade:
309.56 USD
Worst Trade:
-326.59 USD
Profitto lordo:
10 117.94 USD (1 425 143 pips)
Perdita lorda:
-8 160.93 USD (1 831 955 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 021.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 021.56 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
56.10%
Massimo carico di deposito:
0.98%
Ultimo trade:
18 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
36 (58.06%)
Short Trade:
26 (41.94%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
31.56 USD
Profitto medio:
289.08 USD
Perdita media:
-302.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 189.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 189.79 USD (4)
Crescita mensile:
-0.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
309.70 USD
Massimale:
2 315.76 USD (4.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.39% (2 273.76 USD)
Per equità:
0.90% (446.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 45
XAUUSD+ 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -603
XAUUSD+ 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -424K
XAUUSD+ 17K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +309.56 USD
Worst Trade: -327 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 021.56 USD
Massima perdita consecutiva: -1 189.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 02:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 21:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.11 21:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 21:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Midori X
1000USD al mese
4%
0
0
USD
51K
USD
5
100%
62
56%
56%
1.23
31.56
USD
4%
1:500
