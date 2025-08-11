SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Paperclip
Sandi Purwo Krisnandri Widigdo

Paperclip

Sandi Purwo Krisnandri Widigdo
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -54%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 103
Profit Trade:
782 (70.89%)
Loss Trade:
321 (29.10%)
Best Trade:
396.24 USD
Worst Trade:
-802.04 USD
Profitto lordo:
7 770.25 USD (118 978 pips)
Perdita lorda:
-13 178.40 USD (152 341 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (207.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 142.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.82%
Massimo carico di deposito:
191.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
590 (53.49%)
Short Trade:
513 (46.51%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-4.90 USD
Profitto medio:
9.94 USD
Perdita media:
-41.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 523.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 087.93 USD (12)
Crescita mensile:
-63.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 450.48 USD
Massimale:
7 985.38 USD (63.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.50% (7 985.38 USD)
Per equità:
80.32% (4 282.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 656
XAUUSD 444
AUDNZD 2
NZDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 158
XAUUSD -5.6K
AUDNZD 11
NZDCAD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -6.8K
XAUUSD -30K
AUDNZD 2K
NZDCAD 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +396.24 USD
Worst Trade: -802 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +207.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 523.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real25
0.00 × 2
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tradestone-Real-1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 10
TickmillEU-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 6
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
230 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 18:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 00:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Paperclip
30USD al mese
-54%
0
0
USD
4.6K
USD
7
99%
1 103
70%
86%
0.58
-4.90
USD
80%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.