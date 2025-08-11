- Crescita
Trade:
1 103
Profit Trade:
782 (70.89%)
Loss Trade:
321 (29.10%)
Best Trade:
396.24 USD
Worst Trade:
-802.04 USD
Profitto lordo:
7 770.25 USD (118 978 pips)
Perdita lorda:
-13 178.40 USD (152 341 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (207.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 142.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
85.82%
Massimo carico di deposito:
191.32%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
590 (53.49%)
Short Trade:
513 (46.51%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-4.90 USD
Profitto medio:
9.94 USD
Perdita media:
-41.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 523.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 087.93 USD (12)
Crescita mensile:
-63.05%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 450.48 USD
Massimale:
7 985.38 USD (63.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.50% (7 985.38 USD)
Per equità:
80.32% (4 282.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|656
|XAUUSD
|444
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|158
|XAUUSD
|-5.6K
|AUDNZD
|11
|NZDCAD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-6.8K
|XAUUSD
|-30K
|AUDNZD
|2K
|NZDCAD
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +396.24 USD
Worst Trade: -802 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +207.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 523.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 10
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
TitanFX-02
|0.00 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-54%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
7
99%
1 103
70%
86%
0.58
-4.90
USD
USD
80%
1:500