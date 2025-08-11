- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
21 (84.00%)
Loss Trade:
4 (16.00%)
Best Trade:
30.64 USD
Worst Trade:
-38.30 USD
Profitto lordo:
198.31 USD (10 086 pips)
Perdita lorda:
-84.08 USD (4 127 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (134.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.27 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
12.06%
Massimo carico di deposito:
6.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
15 (60.00%)
Short Trade:
10 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
4.57 USD
Profitto medio:
9.44 USD
Perdita media:
-21.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-54.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.18 USD (2)
Crescita mensile:
31.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.06 USD
Massimale:
54.18 USD (12.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.57% (54.18 USD)
Per equità:
11.87% (47.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.64 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +134.27 USD
Massima perdita consecutiva: -54.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
7
100%
25
84%
12%
2.35
4.57
USD
USD
13%
1:500