- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
172 (66.40%)
Loss Trade:
87 (33.59%)
Best Trade:
156.54 USD
Worst Trade:
-297.61 USD
Profitto lordo:
1 358.93 USD (28 361 pips)
Perdita lorda:
-621.05 USD (24 529 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (26.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
583.43 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
3.29%
Massimo carico di deposito:
17.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.48
Long Trade:
101 (39.00%)
Short Trade:
158 (61.00%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-74.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-297.61 USD (1)
Crescita mensile:
3.66%
Previsione annuale:
44.39%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
297.61 USD (33.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.66% (297.61 USD)
Per equità:
7.63% (105.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|archived
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|315
|archived
|423
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +156.54 USD
Worst Trade: -298 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +26.83 USD
Massima perdita consecutiva: -74.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
