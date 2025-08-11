SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trend EA
Yu Xiao

Trend EA

Yu Xiao
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
71 (44.65%)
Loss Trade:
88 (55.35%)
Best Trade:
42.07 USD
Worst Trade:
-23.17 USD
Profitto lordo:
707.43 USD (1 911 375 pips)
Perdita lorda:
-562.04 USD (1 779 392 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.54%
Massimo carico di deposito:
8.23%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
79 (49.69%)
Short Trade:
80 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
9.96 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.72 USD (9)
Crescita mensile:
15.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.43 USD
Massimale:
104.39 USD (17.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.38% (104.39 USD)
Per equità:
6.19% (33.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 37
BTCUSD 36
XAUUSD 29
XTIUSD 29
EURUSD 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -12
BTCUSD 23
XAUUSD 50
XTIUSD 67
EURUSD 18
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.5K
BTCUSD 130K
XAUUSD 3K
XTIUSD 537
EURUSD 1.7K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.07 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +60.74 USD
Massima perdita consecutiva: -60.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live11
0.94 × 48
TradeMaxGlobal-Live12
1.08 × 92
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend EA
30USD al mese
29%
0
0
USD
645
USD
9
99%
159
44%
92%
1.25
0.91
USD
17%
1:500
Copia

