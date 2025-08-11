- Crescita
Trade:
159
Profit Trade:
71 (44.65%)
Loss Trade:
88 (55.35%)
Best Trade:
42.07 USD
Worst Trade:
-23.17 USD
Profitto lordo:
707.43 USD (1 911 375 pips)
Perdita lorda:
-562.04 USD (1 779 392 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (60.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
91.54%
Massimo carico di deposito:
8.23%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
79 (49.69%)
Short Trade:
80 (50.31%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
9.96 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.72 USD (9)
Crescita mensile:
15.02%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.43 USD
Massimale:
104.39 USD (17.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.38% (104.39 USD)
Per equità:
6.19% (33.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|37
|BTCUSD
|36
|XAUUSD
|29
|XTIUSD
|29
|EURUSD
|28
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-12
|BTCUSD
|23
|XAUUSD
|50
|XTIUSD
|67
|EURUSD
|18
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.5K
|BTCUSD
|130K
|XAUUSD
|3K
|XTIUSD
|537
|EURUSD
|1.7K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Best Trade: +42.07 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +60.74 USD
Massima perdita consecutiva: -60.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.94 × 48
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.08 × 92
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
645
USD
USD
9
99%
159
44%
92%
1.25
0.91
USD
USD
17%
1:500