Wai Him Leung

VM 28CCY 7958

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
123 (69.88%)
Loss Trade:
53 (30.11%)
Best Trade:
416.45 USD
Worst Trade:
-264.85 USD
Profitto lordo:
4 720.90 USD (63 467 pips)
Perdita lorda:
-2 383.06 USD (39 466 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (194.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
99.52%
Massimo carico di deposito:
21.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
87 (49.43%)
Short Trade:
89 (50.57%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
13.28 USD
Profitto medio:
38.38 USD
Perdita media:
-44.96 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 835.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 835.02 USD (15)
Crescita mensile:
19.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 835.02 USD (23.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.13% (1 835.02 USD)
Per equità:
32.81% (1 708.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 25
NZDJPY 18
GBPAUD 14
EURCAD 11
AUDJPY 11
EURUSD 10
GBPNZD 10
EURAUD 9
USDJPY 9
NZDCAD 8
EURJPY 8
USDCAD 7
GBPJPY 6
CHFJPY 5
EURNZD 5
CADJPY 5
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD -1.6K
NZDJPY 418
GBPAUD 115
EURCAD 122
AUDJPY 672
EURUSD 526
GBPNZD 314
EURAUD 55
USDJPY 298
NZDCAD 288
EURJPY 333
USDCAD 226
GBPJPY 146
CHFJPY 64
EURNZD 32
CADJPY 85
CADCHF 115
EURCHF 51
AUDUSD 18
AUDNZD 16
GBPUSD 0
GBPCHF 9
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD -13K
NZDJPY -6.6K
GBPAUD 5.8K
EURCAD 3.4K
AUDJPY -901
EURUSD 5K
GBPNZD 2.3K
EURAUD 4.1K
USDJPY 3K
NZDCAD 45
EURJPY 49
USDCAD 3.5K
GBPJPY 4.7K
CHFJPY 3.1K
EURNZD 2.5K
CADJPY 1.6K
CADCHF 2K
EURCHF 957
AUDUSD 688
AUDNZD 1.4K
GBPUSD 22
GBPCHF 390
NZDCHF 384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +416.45 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +194.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 835.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 97
VantageInternational-Live 11
1.18 × 11
FusionMarkets-Demo
1.86 × 14
VantageInternational-Demo
2.88 × 17
RadexMarkets-Real 6
5.56 × 18
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 75
FBS-Real-9
12.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.22 11:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 10:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 21:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 21:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 17:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.