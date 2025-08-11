- Crescita
Trade:
176
Profit Trade:
123 (69.88%)
Loss Trade:
53 (30.11%)
Best Trade:
416.45 USD
Worst Trade:
-264.85 USD
Profitto lordo:
4 720.90 USD (63 467 pips)
Perdita lorda:
-2 383.06 USD (39 466 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (194.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
571.43 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
99.52%
Massimo carico di deposito:
21.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
87 (49.43%)
Short Trade:
89 (50.57%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
13.28 USD
Profitto medio:
38.38 USD
Perdita media:
-44.96 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 835.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 835.02 USD (15)
Crescita mensile:
19.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 835.02 USD (23.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.13% (1 835.02 USD)
Per equità:
32.81% (1 708.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|18
|GBPAUD
|14
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|10
|GBPNZD
|10
|EURAUD
|9
|USDJPY
|9
|NZDCAD
|8
|EURJPY
|8
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|CADCHF
|4
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|-1.6K
|NZDJPY
|418
|GBPAUD
|115
|EURCAD
|122
|AUDJPY
|672
|EURUSD
|526
|GBPNZD
|314
|EURAUD
|55
|USDJPY
|298
|NZDCAD
|288
|EURJPY
|333
|USDCAD
|226
|GBPJPY
|146
|CHFJPY
|64
|EURNZD
|32
|CADJPY
|85
|CADCHF
|115
|EURCHF
|51
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|16
|GBPUSD
|0
|GBPCHF
|9
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|-13K
|NZDJPY
|-6.6K
|GBPAUD
|5.8K
|EURCAD
|3.4K
|AUDJPY
|-901
|EURUSD
|5K
|GBPNZD
|2.3K
|EURAUD
|4.1K
|USDJPY
|3K
|NZDCAD
|45
|EURJPY
|49
|USDCAD
|3.5K
|GBPJPY
|4.7K
|CHFJPY
|3.1K
|EURNZD
|2.5K
|CADJPY
|1.6K
|CADCHF
|2K
|EURCHF
|957
|AUDUSD
|688
|AUDNZD
|1.4K
|GBPUSD
|22
|GBPCHF
|390
|NZDCHF
|384
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +416.45 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +194.21 USD
Massima perdita consecutiva: -1 835.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 97
|
VantageInternational-Live 11
|1.18 × 11
|
FusionMarkets-Demo
|1.86 × 14
|
VantageInternational-Demo
|2.88 × 17
|
RadexMarkets-Real 6
|5.56 × 18
|
RoboForex-ProCent-2
|9.01 × 75
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
