- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
54 (79.41%)
Loss Trade:
14 (20.59%)
Best Trade:
599.60 USD
Worst Trade:
-131.42 USD
Profitto lordo:
3 677.24 USD (27 831 pips)
Perdita lorda:
-784.38 USD (9 518 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 162.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.99 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
40.27%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
36 (52.94%)
Short Trade:
32 (47.06%)
Fattore di profitto:
4.69
Profitto previsto:
42.54 USD
Profitto medio:
68.10 USD
Perdita media:
-56.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-687.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-687.03 USD (7)
Crescita mensile:
33.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
687.03 USD (8.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (687.03 USD)
Per equità:
44.07% (2 230.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|15
|GBPJPY
|13
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|6
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|421
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCAD
|299
|EURGBP
|411
|USDCHF
|287
|CADCHF
|210
|EURCAD
|56
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|15
|NZDCAD
|16
|NZDJPY
|2
|AUDNZD
|6
|GBPUSD
|14
|NZDUSD
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-2.6K
|GBPJPY
|7.3K
|AUDCAD
|2.5K
|EURGBP
|1K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|1.9K
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.3K
|EURNZD
|1K
|NZDCAD
|854
|NZDJPY
|176
|AUDNZD
|483
|GBPUSD
|690
|NZDUSD
|378
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +599.60 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 162.99 USD
Massima perdita consecutiva: -687.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 11
|1.71 × 7
|
VantageInternational-Demo
|2.38 × 16
|
RadexMarkets-Real 6
|6.00 × 9
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.45 × 114
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
64%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
7
100%
68
79%
99%
4.68
42.54
USD
USD
44%
1:500