Wai Him Leung

VM 28CCY 4949

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 64%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
54 (79.41%)
Loss Trade:
14 (20.59%)
Best Trade:
599.60 USD
Worst Trade:
-131.42 USD
Profitto lordo:
3 677.24 USD (27 831 pips)
Perdita lorda:
-784.38 USD (9 518 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1 162.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 162.99 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
40.27%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.21
Long Trade:
36 (52.94%)
Short Trade:
32 (47.06%)
Fattore di profitto:
4.69
Profitto previsto:
42.54 USD
Profitto medio:
68.10 USD
Perdita media:
-56.03 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-687.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-687.03 USD (7)
Crescita mensile:
33.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
687.03 USD (8.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (687.03 USD)
Per equità:
44.07% (2 230.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 15
GBPJPY 13
AUDCAD 10
EURGBP 6
USDCHF 5
CADCHF 5
EURCAD 4
GBPNZD 2
EURNZD 2
NZDCAD 2
NZDJPY 1
AUDNZD 1
GBPUSD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 421
GBPJPY 1.1K
AUDCAD 299
EURGBP 411
USDCHF 287
CADCHF 210
EURCAD 56
GBPNZD 20
EURNZD 15
NZDCAD 16
NZDJPY 2
AUDNZD 6
GBPUSD 14
NZDUSD 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -2.6K
GBPJPY 7.3K
AUDCAD 2.5K
EURGBP 1K
USDCHF 2K
CADCHF 1.9K
EURCAD 1.5K
GBPNZD 1.3K
EURNZD 1K
NZDCAD 854
NZDJPY 176
AUDNZD 483
GBPUSD 690
NZDUSD 378
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +599.60 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 162.99 USD
Massima perdita consecutiva: -687.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 4
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 5
VantageInternational-Live 11
1.71 × 7
VantageInternational-Demo
2.38 × 16
RadexMarkets-Real 6
6.00 × 9
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.45 × 114
Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 14:29
Share of trading days is too low
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
