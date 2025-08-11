- Crescita
Trade:
58
Profit Trade:
44 (75.86%)
Loss Trade:
14 (24.14%)
Best Trade:
591.48 USD
Worst Trade:
-133.93 USD
Profitto lordo:
3 310.58 USD (25 751 pips)
Perdita lorda:
-782.26 USD (9 422 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 184.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 184.88 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
98.79%
Massimo carico di deposito:
64.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
35 (60.34%)
Short Trade:
23 (39.66%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
43.59 USD
Profitto medio:
75.24 USD
Perdita media:
-55.88 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-683.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-683.30 USD (7)
Crescita mensile:
24.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
683.30 USD (9.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.69% (683.30 USD)
Per equità:
57.66% (3 083.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|15
|GBPJPY
|13
|AUDCAD
|11
|USDCHF
|5
|CADCHF
|5
|EURCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|442
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCAD
|322
|USDCHF
|285
|CADCHF
|255
|EURCAD
|41
|GBPNZD
|20
|EURNZD
|15
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-2K
|GBPJPY
|7.4K
|AUDCAD
|2.4K
|USDCHF
|2K
|CADCHF
|2.3K
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|1.3K
|EURNZD
|1K
|AUDJPY
|123
|AUDNZD
|480
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +591.48 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 184.88 USD
Massima perdita consecutiva: -683.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.46 × 101
|
VantageInternational-Live 11
|1.33 × 6
|
E8Funding-Demo
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|2.88 × 8
|
RadexMarkets-Real 6
|5.29 × 7
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|11.73 × 79
