- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
69 (90.78%)
Loss Trade:
7 (9.21%)
Best Trade:
363.39 USD
Worst Trade:
-20.53 USD
Profitto lordo:
3 141.99 USD (35 549 pips)
Perdita lorda:
-74.24 USD (3 454 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (449.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 184.36 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
95.65%
Massimo carico di deposito:
9.84%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
95.84
Long Trade:
53 (69.74%)
Short Trade:
23 (30.26%)
Fattore di profitto:
42.32
Profitto previsto:
40.37 USD
Profitto medio:
45.54 USD
Perdita media:
-10.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.53 USD (1)
Crescita mensile:
35.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.01 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (32.01 USD)
Per equità:
13.39% (749.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|15
|EURAUD
|8
|GBPCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|5
|EURNZD
|5
|EURCAD
|5
|CADJPY
|5
|USDCHF
|4
|CADCHF
|4
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.1K
|EURAUD
|388
|GBPCAD
|163
|AUDCAD
|238
|EURGBP
|326
|EURNZD
|29
|EURCAD
|83
|CADJPY
|119
|USDCHF
|275
|CADCHF
|219
|GBPUSD
|20
|USDJPY
|24
|GBPNZD
|18
|NZDCAD
|16
|AUDJPY
|1
|GBPCHF
|8
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|6.9K
|EURAUD
|6K
|GBPCAD
|241
|AUDCAD
|2.8K
|EURGBP
|703
|EURNZD
|2.2K
|EURCAD
|1.3K
|CADJPY
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|CADCHF
|2K
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.2K
|NZDCAD
|856
|AUDJPY
|84
|GBPCHF
|374
|AUDNZD
|618
|NZDCHF
|385
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +363.39 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +449.66 USD
Massima perdita consecutiva: -19.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|1.33 × 9
|
VantageInternational-Demo
|2.40 × 15
|
RadexMarkets-Real 6
|5.33 × 12
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.69 × 107
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
7
100%
76
90%
96%
42.32
40.37
USD
USD
13%
1:500