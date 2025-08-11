SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / VM 28CCY 9258
Wai Him Leung

VM 28CCY 9258

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 95%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
133 (76.00%)
Loss Trade:
42 (24.00%)
Best Trade:
650.64 USD
Worst Trade:
-57.21 USD
Profitto lordo:
5 074.78 USD (75 081 pips)
Perdita lorda:
-690.34 USD (21 542 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (222.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
880.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.83%
Massimo carico di deposito:
25.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
19.92
Long Trade:
86 (49.14%)
Short Trade:
89 (50.86%)
Fattore di profitto:
7.35
Profitto previsto:
25.05 USD
Profitto medio:
38.16 USD
Perdita media:
-16.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-220.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.06 USD (7)
Crescita mensile:
47.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.06 USD (3.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (220.06 USD)
Per equità:
40.94% (2 117.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 18
NZDJPY 17
EURCAD 15
GBPCAD 13
AUDJPY 12
EURUSD 12
NZDCAD 11
EURNZD 9
EURAUD 8
GBPNZD 8
GBPJPY 7
EURJPY 7
USDCAD 6
USDJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 4
CADCHF 4
EURCHF 4
AUDUSD 2
AUDNZD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
AUDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 277
NZDJPY 293
EURCAD 212
GBPCAD 250
AUDJPY 1K
EURUSD 508
NZDCAD 591
EURNZD 82
EURAUD 50
GBPNZD 381
GBPJPY 83
EURJPY 11
USDCAD 89
USDJPY 179
CHFJPY 91
GBPUSD 27
CADCHF 115
EURCHF 71
AUDUSD 18
AUDNZD 17
NZDUSD 11
AUDCHF 9
AUDCAD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 5.4K
NZDJPY -7.4K
EURCAD 5.7K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY -1.7K
EURUSD 5.3K
NZDCAD 4.6K
EURNZD 5.5K
EURAUD 3.5K
GBPNZD 8.1K
GBPJPY 2.9K
EURJPY -2.4K
USDCAD 1.7K
USDJPY 1.8K
CHFJPY 4.2K
GBPUSD 1.4K
CADCHF 2.1K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 681
AUDNZD 1.4K
NZDUSD 558
AUDCHF 385
AUDCAD 380
NZDCHF 367
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +650.64 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +222.59 USD
Massima perdita consecutiva: -220.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.03 × 4170
VantageInternational-Live 3
1.25 × 574
GlobalPrime-Demo
1.43 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.68 × 47
Ava-Real 3
2.04 × 299
MEXAtlantic-Real-2
2.24 × 448
FxPro.com-Real05
5.04 × 25
InstaForex-Europe.com
16.00 × 116
Non ci sono recensioni
2025.09.21 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 16:37
Share of trading days is too low
2025.08.12 16:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 07:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 07:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 07:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
