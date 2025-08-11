- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
175
Profit Trade:
133 (76.00%)
Loss Trade:
42 (24.00%)
Best Trade:
650.64 USD
Worst Trade:
-57.21 USD
Profitto lordo:
5 074.78 USD (75 081 pips)
Perdita lorda:
-690.34 USD (21 542 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (222.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
880.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
99.83%
Massimo carico di deposito:
25.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
19.92
Long Trade:
86 (49.14%)
Short Trade:
89 (50.86%)
Fattore di profitto:
7.35
Profitto previsto:
25.05 USD
Profitto medio:
38.16 USD
Perdita media:
-16.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-220.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-220.06 USD (7)
Crescita mensile:
47.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
220.06 USD (3.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.30% (220.06 USD)
Per equità:
40.94% (2 117.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|18
|NZDJPY
|17
|EURCAD
|15
|GBPCAD
|13
|AUDJPY
|12
|EURUSD
|12
|NZDCAD
|11
|EURNZD
|9
|EURAUD
|8
|GBPNZD
|8
|GBPJPY
|7
|EURJPY
|7
|USDCAD
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|4
|CADCHF
|4
|EURCHF
|4
|AUDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|AUDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|277
|NZDJPY
|293
|EURCAD
|212
|GBPCAD
|250
|AUDJPY
|1K
|EURUSD
|508
|NZDCAD
|591
|EURNZD
|82
|EURAUD
|50
|GBPNZD
|381
|GBPJPY
|83
|EURJPY
|11
|USDCAD
|89
|USDJPY
|179
|CHFJPY
|91
|GBPUSD
|27
|CADCHF
|115
|EURCHF
|71
|AUDUSD
|18
|AUDNZD
|17
|NZDUSD
|11
|AUDCHF
|9
|AUDCAD
|6
|NZDCHF
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|5.4K
|NZDJPY
|-7.4K
|EURCAD
|5.7K
|GBPCAD
|8.1K
|AUDJPY
|-1.7K
|EURUSD
|5.3K
|NZDCAD
|4.6K
|EURNZD
|5.5K
|EURAUD
|3.5K
|GBPNZD
|8.1K
|GBPJPY
|2.9K
|EURJPY
|-2.4K
|USDCAD
|1.7K
|USDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|4.2K
|GBPUSD
|1.4K
|CADCHF
|2.1K
|EURCHF
|1.3K
|AUDUSD
|681
|AUDNZD
|1.4K
|NZDUSD
|558
|AUDCHF
|385
|AUDCAD
|380
|NZDCHF
|367
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +650.64 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +222.59 USD
Massima perdita consecutiva: -220.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
95%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
7
100%
175
76%
100%
7.35
25.05
USD
USD
41%
1:500