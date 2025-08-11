SegnaliSezioni
Jin Fang Wang

ATS strategy500

Jin Fang Wang
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
298 (53.30%)
Loss Trade:
261 (46.69%)
Best Trade:
35.32 USD
Worst Trade:
-29.84 USD
Profitto lordo:
1 422.03 USD (272 151 pips)
Perdita lorda:
-1 438.98 USD (273 341 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (93.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.65 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
67.61%
Massimo carico di deposito:
16.19%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
390 (69.77%)
Short Trade:
169 (30.23%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-44.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.30 USD (12)
Crescita mensile:
-7.43%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.62 USD
Massimale:
409.73 USD (48.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.73% (409.73 USD)
Per equità:
13.01% (68.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 97
GBPUSD 44
USDCHF 36
EURGBP 33
CADCHF 32
EURUSD 31
CADJPY 29
AUDCHF 28
USDJPY 26
AUDUSD 26
EURCAD 23
USDCAD 22
EURCHF 21
AUDCAD 18
GBPCHF 18
AUDJPY 17
EURAUD 11
GBPJPY 10
EURJPY 10
BTCUSD 9
NZDCAD 8
AUDNZD 4
GBPCAD 3
CHFJPY 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 287
GBPUSD -35
USDCHF 22
EURGBP -94
CADCHF -55
EURUSD 6
CADJPY 24
AUDCHF -33
USDJPY 46
AUDUSD -37
EURCAD 27
USDCAD 14
EURCHF -10
AUDCAD -31
GBPCHF -69
AUDJPY -11
EURAUD 27
GBPJPY -59
EURJPY 5
BTCUSD 11
NZDCAD -2
AUDNZD -3
GBPCAD -55
CHFJPY 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
GBPUSD -363
USDCHF 862
EURGBP -1.3K
CADCHF -1.6K
EURUSD -150
CADJPY 770
AUDCHF -898
USDJPY 1.3K
AUDUSD 315
EURCAD 970
USDCAD 472
EURCHF -963
AUDCAD -348
GBPCHF -842
AUDJPY -625
EURAUD 855
GBPJPY -619
EURJPY 1.1K
BTCUSD -14K
NZDCAD -121
AUDNZD -178
GBPCAD -713
CHFJPY 127
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.32 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +93.65 USD
Massima perdita consecutiva: -44.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
ACYSecurities-Live
7.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ATS多品种组合趋势量化交易在趋势周期结构判断交易方式如下：

在上升趋势中，首先出现很明显波动的上涨行情，达到阶段性高点后，市场进入震荡回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向上趋势方向时，就会立即发出买入箭头价格信号，行情持续蓄力就会开启一波新的上涨周期。

在下降趋势中，则先出现有明显波动的下跌行情，达到阶段性低点后，市场震荡调整回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向下趋势方向时，就会立即识别发出卖入箭头价格信号，行情周期开启新的下跌浪潮。

基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，精准定位市场趋势方向获取稳定收益，ATS趋势量化机器人拥有两大核心准则（交易胜率可以达到70%，盈亏比例可以达到3：1）采取多品种组合趋势交易可以在趋势交易中盈利更大，在震荡交易中组合趋势也可以获得整体盈利收益，是真正可实现全自动运行，不惧任何单边数据行情，实现盈利增长的策略。
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 05:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 15:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 12:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 12:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ATS strategy500
150USD al mese
29%
0
0
USD
2.8K
USD
8
44%
559
53%
68%
0.98
-0.03
USD
28%
1:500
