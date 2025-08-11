- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
559
Profit Trade:
298 (53.30%)
Loss Trade:
261 (46.69%)
Best Trade:
35.32 USD
Worst Trade:
-29.84 USD
Profitto lordo:
1 422.03 USD (272 151 pips)
Perdita lorda:
-1 438.98 USD (273 341 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (93.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.65 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
67.61%
Massimo carico di deposito:
16.19%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
390 (69.77%)
Short Trade:
169 (30.23%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-44.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-162.30 USD (12)
Crescita mensile:
-7.43%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
79.62 USD
Massimale:
409.73 USD (48.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.73% (409.73 USD)
Per equità:
13.01% (68.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|GBPUSD
|44
|USDCHF
|36
|EURGBP
|33
|CADCHF
|32
|EURUSD
|31
|CADJPY
|29
|AUDCHF
|28
|USDJPY
|26
|AUDUSD
|26
|EURCAD
|23
|USDCAD
|22
|EURCHF
|21
|AUDCAD
|18
|GBPCHF
|18
|AUDJPY
|17
|EURAUD
|11
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|BTCUSD
|9
|NZDCAD
|8
|AUDNZD
|4
|GBPCAD
|3
|CHFJPY
|3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|287
|GBPUSD
|-35
|USDCHF
|22
|EURGBP
|-94
|CADCHF
|-55
|EURUSD
|6
|CADJPY
|24
|AUDCHF
|-33
|USDJPY
|46
|AUDUSD
|-37
|EURCAD
|27
|USDCAD
|14
|EURCHF
|-10
|AUDCAD
|-31
|GBPCHF
|-69
|AUDJPY
|-11
|EURAUD
|27
|GBPJPY
|-59
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|11
|NZDCAD
|-2
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-55
|CHFJPY
|9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPUSD
|-363
|USDCHF
|862
|EURGBP
|-1.3K
|CADCHF
|-1.6K
|EURUSD
|-150
|CADJPY
|770
|AUDCHF
|-898
|USDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|315
|EURCAD
|970
|USDCAD
|472
|EURCHF
|-963
|AUDCAD
|-348
|GBPCHF
|-842
|AUDJPY
|-625
|EURAUD
|855
|GBPJPY
|-619
|EURJPY
|1.1K
|BTCUSD
|-14K
|NZDCAD
|-121
|AUDNZD
|-178
|GBPCAD
|-713
|CHFJPY
|127
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.32 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +93.65 USD
Massima perdita consecutiva: -44.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
ATS多品种组合趋势量化交易在趋势周期结构中判断交易方式如下：
在上升趋势中，首先出现很明显波动的上涨行情，达到阶段性高点后，市场进入震荡回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向上趋势方向时，就会立即发出买入箭头价格信号，行情持续蓄力就会开启一波新的上涨周期。
在下降趋势中，则先出现有明显波动的下跌行情，达到阶段性低点后，市场震荡调整回调期，等价格在区间波动调整结束时，系统根据波动数据算法呈现向下趋势方向时，就会立即识别发出卖入箭头价格信号，行情周期开启新的下跌浪潮。基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，精准定位市场趋势方向获取稳定收益，ATS趋势量化机器人拥有两大核心准则（交易胜率可以达到70%，盈亏比例可以达到3：1）采取多品种组合趋势交易可以在趋势交易中盈利更大，在震荡交易中组合趋势也可以获得整体盈利收益，是真正可实现全自动运行，不惧任何单边数据行情，实现盈利增长的策略。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
29%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
8
44%
559
53%
68%
0.98
-0.03
USD
USD
28%
1:500