Trade:
52
Profit Trade:
51 (98.07%)
Loss Trade:
1 (1.92%)
Best Trade:
4.60 USD
Worst Trade:
-0.13 USD
Profitto lordo:
82.43 USD (4 553 pips)
Perdita lorda:
-0.13 USD (5 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (76.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.74 USD (43)
Indice di Sharpe:
1.18
Attività di trading:
4.67%
Massimo carico di deposito:
95.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
633.08
Long Trade:
12 (23.08%)
Short Trade:
40 (76.92%)
Fattore di profitto:
634.08
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-0.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 USD (1)
Crescita mensile:
64.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.13 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (0.13 USD)
Per equità:
27.16% (43.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|DowJones-
|5
|EURNZD
|4
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|56
|DowJones-
|15
|EURNZD
|9
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2.4K
|DowJones-
|1.5K
|EURNZD
|514
|XAUUSD
|171
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +4.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.74 USD
Massima perdita consecutiva: -0.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
7
0%
52
98%
5%
634.07
1.58
USD
USD
27%
1:500