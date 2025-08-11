SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / F1 Irwan Ibrahim 147838
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Irwan Ibrahim 147838

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
459
Profit Trade:
318 (69.28%)
Loss Trade:
141 (30.72%)
Best Trade:
22.54 USD
Worst Trade:
-17.90 USD
Profitto lordo:
929.37 USD (66 684 pips)
Perdita lorda:
-626.83 USD (54 164 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (48.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.15 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
14.91%
Massimo carico di deposito:
184.80%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
149 (32.46%)
Short Trade:
310 (67.54%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-4.45 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-32.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.84 USD (12)
Crescita mensile:
137.54%
Previsione annuale:
1 668.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.55 USD
Massimale:
159.10 USD (67.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.06% (66.33 USD)
Per equità:
78.61% (36.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 213
XAUUSD 158
EURNZD 14
Nasdaq- 13
EURUSD 12
EURAUD 11
AUDUSD 11
GBPUSD 10
EURJPY 9
GBPAUD 3
GBPJPY 3
DowJones- 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 184
XAUUSD 161
EURNZD 4
Nasdaq- -48
EURUSD 0
EURAUD -20
AUDUSD -9
GBPUSD 7
EURJPY 7
GBPAUD 6
GBPJPY 2
DowJones- 8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -596
XAUUSD 16K
EURNZD -113
Nasdaq- -4.8K
EURUSD -104
EURAUD -531
AUDUSD -378
GBPUSD 520
EURJPY 1.1K
GBPAUD 180
GBPJPY 346
DowJones- 807
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.54 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +48.74 USD
Massima perdita consecutiva: -32.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.10.30 00:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 19:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.13 00:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 18:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 08:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 11:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 10:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 01:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
