Trade:
459
Profit Trade:
318 (69.28%)
Loss Trade:
141 (30.72%)
Best Trade:
22.54 USD
Worst Trade:
-17.90 USD
Profitto lordo:
929.37 USD (66 684 pips)
Perdita lorda:
-626.83 USD (54 164 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (48.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.15 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
14.91%
Massimo carico di deposito:
184.80%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
149 (32.46%)
Short Trade:
310 (67.54%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-4.45 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-32.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.84 USD (12)
Crescita mensile:
137.54%
Previsione annuale:
1 668.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.55 USD
Massimale:
159.10 USD (67.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.06% (66.33 USD)
Per equità:
78.61% (36.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|213
|XAUUSD
|158
|EURNZD
|14
|Nasdaq-
|13
|EURUSD
|12
|EURAUD
|11
|AUDUSD
|11
|GBPUSD
|10
|EURJPY
|9
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|DowJones-
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|184
|XAUUSD
|161
|EURNZD
|4
|Nasdaq-
|-48
|EURUSD
|0
|EURAUD
|-20
|AUDUSD
|-9
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|7
|GBPAUD
|6
|GBPJPY
|2
|DowJones-
|8
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-596
|XAUUSD
|16K
|EURNZD
|-113
|Nasdaq-
|-4.8K
|EURUSD
|-104
|EURAUD
|-531
|AUDUSD
|-378
|GBPUSD
|520
|EURJPY
|1.1K
|GBPAUD
|180
|GBPJPY
|346
|DowJones-
|807
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +22.54 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +48.74 USD
Massima perdita consecutiva: -32.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
