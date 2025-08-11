- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 765
Profit Trade:
1 303 (73.82%)
Loss Trade:
462 (26.18%)
Best Trade:
6.13 USD
Worst Trade:
-9.64 USD
Profitto lordo:
1 185.35 USD (169 299 pips)
Perdita lorda:
-632.06 USD (81 847 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (178.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.55 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
334
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
455 (25.78%)
Short Trade:
1 310 (74.22%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-47.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-158.19 USD (37)
Crescita mensile:
9.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
158.19 USD (4.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.31% (158.19 USD)
Per equità:
43.04% (1 498.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1765
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|553
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|88K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.13 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +178.55 USD
Massima perdita consecutiva: -47.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
7
100%
1 765
73%
100%
1.87
0.31
USD
USD
43%
1:200