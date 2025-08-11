SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Signal Vanguard CFM
Christopher Fernandez Mera

Signal Vanguard CFM

Christopher Fernandez Mera
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -56%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 700
Profit Trade:
920 (54.11%)
Loss Trade:
780 (45.88%)
Best Trade:
74.99 EUR
Worst Trade:
-59.69 EUR
Profitto lordo:
4 309.79 EUR (1 237 634 pips)
Perdita lorda:
-4 110.23 EUR (1 222 190 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.45 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.30%
Massimo carico di deposito:
101.96%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
1 048 (61.65%)
Short Trade:
652 (38.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
4.68 EUR
Perdita media:
-5.27 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-95.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-113.43 EUR (5)
Crescita mensile:
24.64%
Previsione annuale:
299.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
315.52 EUR
Massimale:
316.21 EUR (308.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.39% (316.83 EUR)
Per equità:
14.85% (84.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[SP500] 1245
EURUSD 212
_GER40_Z4 203
ETHUSD 18
_GER40_U4 10
USDCAD 4
_GER40_H5 4
SOLUSD 2
[CAC40] 1
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[SP500] 483
EURUSD -160
_GER40_Z4 46
ETHUSD -10
_GER40_U4 -92
USDCAD -7
_GER40_H5 -32
SOLUSD 4
[CAC40] 2
XRPUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[SP500] 94K
EURUSD -5.2K
_GER40_Z4 40K
ETHUSD -6.3K
_GER40_U4 -81K
USDCAD -381
_GER40_H5 -28K
SOLUSD 369
[CAC40] 2K
XRPUSD -506
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.99 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -95.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
2.29 × 42
Non ci sono recensioni
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Signal Vanguard CFM
30USD al mese
-56%
0
0
USD
661
EUR
55
0%
1 700
54%
81%
1.04
0.12
EUR
92%
1:30
