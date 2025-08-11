- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 700
Profit Trade:
920 (54.11%)
Loss Trade:
780 (45.88%)
Best Trade:
74.99 EUR
Worst Trade:
-59.69 EUR
Profitto lordo:
4 309.79 EUR (1 237 634 pips)
Perdita lorda:
-4 110.23 EUR (1 222 190 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.82 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
110.45 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
81.30%
Massimo carico di deposito:
101.96%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
1 048 (61.65%)
Short Trade:
652 (38.35%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
4.68 EUR
Perdita media:
-5.27 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-95.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-113.43 EUR (5)
Crescita mensile:
24.64%
Previsione annuale:
299.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
315.52 EUR
Massimale:
316.21 EUR (308.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.39% (316.83 EUR)
Per equità:
14.85% (84.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|[SP500]
|1245
|EURUSD
|212
|_GER40_Z4
|203
|ETHUSD
|18
|_GER40_U4
|10
|USDCAD
|4
|_GER40_H5
|4
|SOLUSD
|2
|[CAC40]
|1
|XRPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|[SP500]
|483
|EURUSD
|-160
|_GER40_Z4
|46
|ETHUSD
|-10
|_GER40_U4
|-92
|USDCAD
|-7
|_GER40_H5
|-32
|SOLUSD
|4
|[CAC40]
|2
|XRPUSD
|-5
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|[SP500]
|94K
|EURUSD
|-5.2K
|_GER40_Z4
|40K
|ETHUSD
|-6.3K
|_GER40_U4
|-81K
|USDCAD
|-381
|_GER40_H5
|-28K
|SOLUSD
|369
|[CAC40]
|2K
|XRPUSD
|-506
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.99 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.82 EUR
Massima perdita consecutiva: -95.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralsGroup-Live
|2.29 × 42
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
661
EUR
EUR
55
0%
1 700
54%
81%
1.04
0.12
EUR
EUR
92%
1:30