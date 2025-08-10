SegnaliSezioni
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 4

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Baazex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
673
Profit Trade:
273 (40.56%)
Loss Trade:
400 (59.44%)
Best Trade:
126.13 USD
Worst Trade:
-126.65 USD
Profitto lordo:
1 619.28 USD (66 797 pips)
Perdita lorda:
-1 826.12 USD (45 606 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (181.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.94 USD (63)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
82.57%
Massimo carico di deposito:
70.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
497
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
537 (79.79%)
Short Trade:
136 (20.21%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
167 (-148.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-400.88 USD (4)
Crescita mensile:
-5.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.32 USD
Massimale:
746.20 USD (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.43% (746.20 USD)
Per equità:
4.30% (409.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 494
AUDCAD 24
EURNZD 18
EURUSD 16
GBPAUD 15
GBPCAD 12
GBPNZD 11
XAUUSD 10
CHFJPY 10
BTCUSD 9
EURAUD 8
GBPJPY 8
GBPUSD 6
EURJPY 5
AUDJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 2
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -630
AUDCAD 227
EURNZD 43
EURUSD -401
GBPAUD 54
GBPCAD 159
GBPNZD 31
XAUUSD 60
CHFJPY 48
BTCUSD 7
EURAUD 38
GBPJPY 48
GBPUSD 48
EURJPY 30
AUDJPY 11
EURCAD 12
AUDUSD 16
NZDCAD -8
USDCAD 6
NZDUSD 10
AUDCHF -4
USDCHF 1
CADCHF -1
EURGBP -3
AUDNZD 1
NZDJPY -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 98
EURUSD -911
GBPAUD 654
GBPCAD 1.3K
GBPNZD 24
XAUUSD 1K
CHFJPY 485
BTCUSD 18K
EURAUD 688
GBPJPY 564
GBPUSD 584
EURJPY 559
AUDJPY 169
EURCAD 178
AUDUSD 65
NZDCAD -129
USDCAD 119
NZDUSD 102
AUDCHF -34
USDCHF -78
CADCHF -7
EURGBP -24
AUDNZD 13
NZDJPY -221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.13 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +181.94 USD
Massima perdita consecutiva: -148.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.89 × 462
Exness-MT5Real5
3.25 × 4
FxPro-MT5
7.94 × 104
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 19:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 06:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Index 4
30USD al mese
-2%
0
0
USD
9.3K
USD
7
99%
673
40%
83%
0.88
-0.31
USD
7%
1:100
