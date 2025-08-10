- Crescita
Trade:
673
Profit Trade:
273 (40.56%)
Loss Trade:
400 (59.44%)
Best Trade:
126.13 USD
Worst Trade:
-126.65 USD
Profitto lordo:
1 619.28 USD (66 797 pips)
Perdita lorda:
-1 826.12 USD (45 606 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (181.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.94 USD (63)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
82.57%
Massimo carico di deposito:
70.34%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
497
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
537 (79.79%)
Short Trade:
136 (20.21%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.31 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-4.57 USD
Massime perdite consecutive:
167 (-148.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-400.88 USD (4)
Crescita mensile:
-5.14%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
212.32 USD
Massimale:
746.20 USD (7.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.43% (746.20 USD)
Per equità:
4.30% (409.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|494
|AUDCAD
|24
|EURNZD
|18
|EURUSD
|16
|GBPAUD
|15
|GBPCAD
|12
|GBPNZD
|11
|XAUUSD
|10
|CHFJPY
|10
|BTCUSD
|9
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|8
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|AUDJPY
|4
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-630
|AUDCAD
|227
|EURNZD
|43
|EURUSD
|-401
|GBPAUD
|54
|GBPCAD
|159
|GBPNZD
|31
|XAUUSD
|60
|CHFJPY
|48
|BTCUSD
|7
|EURAUD
|38
|GBPJPY
|48
|GBPUSD
|48
|EURJPY
|30
|AUDJPY
|11
|EURCAD
|12
|AUDUSD
|16
|NZDCAD
|-8
|USDCAD
|6
|NZDUSD
|10
|AUDCHF
|-4
|USDCHF
|1
|CADCHF
|-1
|EURGBP
|-3
|AUDNZD
|1
|NZDJPY
|-12
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.6K
|AUDCAD
|1.9K
|EURNZD
|98
|EURUSD
|-911
|GBPAUD
|654
|GBPCAD
|1.3K
|GBPNZD
|24
|XAUUSD
|1K
|CHFJPY
|485
|BTCUSD
|18K
|EURAUD
|688
|GBPJPY
|564
|GBPUSD
|584
|EURJPY
|559
|AUDJPY
|169
|EURCAD
|178
|AUDUSD
|65
|NZDCAD
|-129
|USDCAD
|119
|NZDUSD
|102
|AUDCHF
|-34
|USDCHF
|-78
|CADCHF
|-7
|EURGBP
|-24
|AUDNZD
|13
|NZDJPY
|-221
Best Trade: +126.13 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +181.94 USD
Massima perdita consecutiva: -148.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
|0.89 × 462
Exness-MT5Real5
|3.25 × 4
FxPro-MT5
|7.94 × 104
