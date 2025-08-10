- Crescita
Trade:
247
Profit Trade:
178 (72.06%)
Loss Trade:
69 (27.94%)
Best Trade:
53.04 USD
Worst Trade:
-104.86 USD
Profitto lordo:
1 120.37 USD (30 893 pips)
Perdita lorda:
-859.12 USD (23 445 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (74.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.87 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
91.44%
Massimo carico di deposito:
14.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
145 (58.70%)
Short Trade:
102 (41.30%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
6.29 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-668.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-668.44 USD (15)
Crescita mensile:
1.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
124.33 USD
Massimale:
668.44 USD (6.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.50% (668.44 USD)
Per equità:
11.20% (1 149.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|145
|AUDUSD
|41
|XAUUSD
|35
|AUDCAD
|14
|EURUSD
|5
|USDCAD
|4
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|552
|AUDUSD
|-584
|XAUUSD
|191
|AUDCAD
|57
|EURUSD
|17
|USDCAD
|18
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|8.6K
|AUDUSD
|-11K
|XAUUSD
|9.5K
|AUDCAD
|210
|EURUSD
|203
|USDCAD
|243
|EURAUD
|20
|GBPUSD
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5
|2.41 × 49
