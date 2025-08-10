SegnaliSezioni
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Baazex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
159 (72.27%)
Loss Trade:
61 (27.73%)
Best Trade:
69.87 USD
Worst Trade:
-262.03 USD
Profitto lordo:
2 600.13 USD (76 471 pips)
Perdita lorda:
-1 617.78 USD (48 187 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (235.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.99 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.15%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
100 (45.45%)
Short Trade:
120 (54.55%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
16.35 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-970.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-970.81 USD (18)
Crescita mensile:
1.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 233.72 USD (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (1 233.72 USD)
Per equità:
16.31% (1 831.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 44
AUDUSD 44
GBPAUD 29
NZDCAD 29
EURAUD 26
NZDJPY 22
EURCHF 7
EURGBP 5
AUDJPY 4
GBPCAD 3
USDJPY 3
USDCAD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 54
AUDUSD 387
GBPAUD 214
NZDCAD 86
EURAUD 48
NZDJPY 156
EURCHF -54
EURGBP 32
AUDJPY 16
GBPCAD 2
USDJPY 8
USDCAD 12
USDCHF 12
NZDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 4.5K
AUDUSD 7.5K
GBPAUD 2.7K
NZDCAD 2K
EURAUD 3.6K
NZDJPY 4K
EURCHF -829
EURGBP 1.2K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 119
USDJPY 574
USDCAD 809
USDCHF 488
NZDUSD 475
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.87 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +235.57 USD
Massima perdita consecutiva: -970.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
18.73 × 37
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 16:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Index 2
30USD al mese
10%
0
0
USD
11K
USD
7
100%
220
72%
97%
1.60
4.47
USD
16%
1:100
Copia

