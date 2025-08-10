- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
220
Profit Trade:
159 (72.27%)
Loss Trade:
61 (27.73%)
Best Trade:
69.87 USD
Worst Trade:
-262.03 USD
Profitto lordo:
2 600.13 USD (76 471 pips)
Perdita lorda:
-1 617.78 USD (48 187 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (235.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
386.99 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.15%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
100 (45.45%)
Short Trade:
120 (54.55%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
4.47 USD
Profitto medio:
16.35 USD
Perdita media:
-26.52 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-970.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-970.81 USD (18)
Crescita mensile:
1.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 233.72 USD (10.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (1 233.72 USD)
Per equità:
16.31% (1 831.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|44
|AUDUSD
|44
|GBPAUD
|29
|NZDCAD
|29
|EURAUD
|26
|NZDJPY
|22
|EURCHF
|7
|EURGBP
|5
|AUDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|54
|AUDUSD
|387
|GBPAUD
|214
|NZDCAD
|86
|EURAUD
|48
|NZDJPY
|156
|EURCHF
|-54
|EURGBP
|32
|AUDJPY
|16
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|8
|USDCAD
|12
|USDCHF
|12
|NZDUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|4.5K
|AUDUSD
|7.5K
|GBPAUD
|2.7K
|NZDCAD
|2K
|EURAUD
|3.6K
|NZDJPY
|4K
|EURCHF
|-829
|EURGBP
|1.2K
|AUDJPY
|1.2K
|GBPCAD
|119
|USDJPY
|574
|USDCAD
|809
|USDCHF
|488
|NZDUSD
|475
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.87 USD
Worst Trade: -262 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +235.57 USD
Massima perdita consecutiva: -970.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 242
|
FxPro-MT5
|18.73 × 37
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
100%
220
72%
97%
1.60
4.47
USD
USD
16%
1:100