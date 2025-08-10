SegnaliSezioni
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Baazex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
120 (67.79%)
Loss Trade:
57 (32.20%)
Best Trade:
124.56 USD
Worst Trade:
-71.64 USD
Profitto lordo:
1 715.67 USD (39 004 pips)
Perdita lorda:
-1 050.76 USD (18 651 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (246.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.26 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
98.68%
Massimo carico di deposito:
19.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
94 (53.11%)
Short Trade:
83 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.76 USD
Profitto medio:
14.30 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-144.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.34 USD (5)
Crescita mensile:
3.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.21 USD
Massimale:
528.42 USD (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (528.42 USD)
Per equità:
12.46% (1 326.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 49
EURCHF 22
AUDCAD 22
EURGBP 13
EURAUD 12
NZDJPY 10
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDCHF 7
AUDNZD 5
NZDCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 227
EURCHF -147
AUDCAD 116
EURGBP 81
EURAUD 57
NZDJPY 61
USDCHF 34
AUDJPY 24
NZDCHF 47
AUDNZD 25
NZDCAD 199
NZDUSD 14
EURCAD -43
AUDUSD -47
USDCAD 11
GBPJPY 0
EURJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2K
EURCHF -2.2K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 3K
EURAUD 4.3K
NZDJPY 1.4K
USDCHF 1.4K
AUDJPY 968
NZDCHF 676
AUDNZD 2.1K
NZDCAD 3.1K
NZDUSD 724
EURCAD -982
AUDUSD -76
USDCAD 743
GBPJPY 37
EURJPY 522
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.56 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +246.26 USD
Massima perdita consecutiva: -144.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.66 × 29
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 220
Exness-MT5Real5
6.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
2025.08.11 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
