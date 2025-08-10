- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
120 (67.79%)
Loss Trade:
57 (32.20%)
Best Trade:
124.56 USD
Worst Trade:
-71.64 USD
Profitto lordo:
1 715.67 USD (39 004 pips)
Perdita lorda:
-1 050.76 USD (18 651 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (246.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.26 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
98.68%
Massimo carico di deposito:
19.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
94 (53.11%)
Short Trade:
83 (46.89%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
3.76 USD
Profitto medio:
14.30 USD
Perdita media:
-18.43 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-144.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-144.34 USD (5)
Crescita mensile:
3.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.21 USD
Massimale:
528.42 USD (5.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (528.42 USD)
Per equità:
12.46% (1 326.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|EURCHF
|22
|AUDCAD
|22
|EURGBP
|13
|EURAUD
|12
|NZDJPY
|10
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDCHF
|7
|AUDNZD
|5
|NZDCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|227
|EURCHF
|-147
|AUDCAD
|116
|EURGBP
|81
|EURAUD
|57
|NZDJPY
|61
|USDCHF
|34
|AUDJPY
|24
|NZDCHF
|47
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|199
|NZDUSD
|14
|EURCAD
|-43
|AUDUSD
|-47
|USDCAD
|11
|GBPJPY
|0
|EURJPY
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|EURCHF
|-2.2K
|AUDCAD
|2.7K
|EURGBP
|3K
|EURAUD
|4.3K
|NZDJPY
|1.4K
|USDCHF
|1.4K
|AUDJPY
|968
|NZDCHF
|676
|AUDNZD
|2.1K
|NZDCAD
|3.1K
|NZDUSD
|724
|EURCAD
|-982
|AUDUSD
|-76
|USDCAD
|743
|GBPJPY
|37
|EURJPY
|522
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.56 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +246.26 USD
Massima perdita consecutiva: -144.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5
|0.66 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|1.14 × 220
|
Exness-MT5Real5
|6.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
100%
177
67%
99%
1.63
3.76
USD
USD
12%
1:100