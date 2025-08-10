SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ALL TRADE FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

ALL TRADE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
Exness-MT5Real7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
720
Profit Trade:
455 (63.19%)
Loss Trade:
265 (36.81%)
Best Trade:
10.75 USD
Worst Trade:
-9.93 USD
Profitto lordo:
400.44 USD (244 601 pips)
Perdita lorda:
-365.01 USD (146 496 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.82 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
28.69%
Massimo carico di deposito:
73.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
364 (50.56%)
Short Trade:
356 (49.44%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.82 USD (7)
Crescita mensile:
35.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.35 USD
Massimale:
19.08 USD (18.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.71% (16.75 USD)
Per equità:
24.37% (10.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 202
XAUUSD 167
GBPUSD 166
AUDUSD 73
USDCAD 61
EURUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -20
XAUUSD 88
GBPUSD -15
AUDUSD -2
USDCAD -4
EURUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -856
XAUUSD 100K
GBPUSD -393
AUDUSD 302
USDCAD 96
EURUSD -817
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.73 × 1592
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.25 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.02 × 59
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.48 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
high risk high return
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 00:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ALL TRADE FROM 50 USD
30USD al mese
59%
0
0
USD
91
USD
7
100%
720
63%
29%
1.09
0.05
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.