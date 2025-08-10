- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
720
Profit Trade:
455 (63.19%)
Loss Trade:
265 (36.81%)
Best Trade:
10.75 USD
Worst Trade:
-9.93 USD
Profitto lordo:
400.44 USD (244 601 pips)
Perdita lorda:
-365.01 USD (146 496 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (18.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.82 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
28.69%
Massimo carico di deposito:
73.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
364 (50.56%)
Short Trade:
356 (49.44%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-7.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.82 USD (7)
Crescita mensile:
35.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.35 USD
Massimale:
19.08 USD (18.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.71% (16.75 USD)
Per equità:
24.37% (10.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|202
|XAUUSD
|167
|GBPUSD
|166
|AUDUSD
|73
|USDCAD
|61
|EURUSD
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-20
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|-15
|AUDUSD
|-2
|USDCAD
|-4
|EURUSD
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-856
|XAUUSD
|100K
|GBPUSD
|-393
|AUDUSD
|302
|USDCAD
|96
|EURUSD
|-817
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +18.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.73 × 1592
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.25 × 858
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.02 × 59
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.48 × 232
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
high risk high return
