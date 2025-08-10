SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PYTHON XAU FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

PYTHON XAU FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 175%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
200 (74.07%)
Loss Trade:
70 (25.93%)
Best Trade:
10.75 USD
Worst Trade:
-9.93 USD
Profitto lordo:
225.76 USD (191 923 pips)
Perdita lorda:
-160.90 USD (106 363 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
9.79%
Massimo carico di deposito:
40.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
133 (49.26%)
Short Trade:
137 (50.74%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.93 USD (1)
Crescita mensile:
72.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.33 USD
Massimale:
19.68 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.10% (19.68 USD)
Per equità:
25.48% (11.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 147
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 76
GBPUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD -237
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -7.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 894
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
python xau
Non ci sono recensioni
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 20:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 02:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 01:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
