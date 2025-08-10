- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
200 (74.07%)
Loss Trade:
70 (25.93%)
Best Trade:
10.75 USD
Worst Trade:
-9.93 USD
Profitto lordo:
225.76 USD (191 923 pips)
Perdita lorda:
-160.90 USD (106 363 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (12.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.96 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
9.79%
Massimo carico di deposito:
40.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
3.30
Long Trade:
133 (49.26%)
Short Trade:
137 (50.74%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.93 USD (1)
Crescita mensile:
72.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.33 USD
Massimale:
19.68 USD (16.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.10% (19.68 USD)
Per equità:
25.48% (11.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|GBPUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|86K
|GBPUSD
|-237
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.75 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.69 USD
Massima perdita consecutiva: -7.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 894
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.81 × 228
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
python xau
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
175%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
8
100%
270
74%
10%
1.40
0.24
USD
USD
25%
1:500